El dispositivo para emergencias que deberíamos tener en casa: radio, linterna y 'power bank' en un solo producto

El apagón ha vuelto a dejar en evidencia que hay ciertos productos que pueden ser muy útiles para este tipo de situaciones.

El apagón histórico producido en España el 28 de abril de 2025 todavía tiene muchas incógnitas por resolver. Sin embargo, nos ha dejado claro que hay objetos indispensables que pueden ser de gran ayuda para estas situaciones. Lejos de resultar alarmista, no está de más contar con una radio a pilas para poder informarse o con una linterna, es decir, con objetos que no dependen tanto de la tecnología ni la electricidad.

Esto ha provocado que se disparen las ventas de estos productos para estar preparados para otras situaciones de emergencia. Uno de los más prácticos que hemos encontrado es una radio todo en uno que, además de ser transistor, también cuenta con linterna y power bank, entre otras prestaciones.

Radio de emergencia portátil Dispositivo todo en uno con radio, linterna LED y 'powerbank'', además de alarma sonora.

Así, este dispositivo reúne en un espacio reducido elementos básicos para el kit de supervivencia. Por ello, es muy práctico para tener en casa para cualquier tipo de situaciones, además de ser una buena opción para los asiduos a la montaña o el camping.

La radio de emergencia todo en uno

Esta radio incluye transistor, batería externa, linterna... Amazon

Compatible con las bandas FM/AM/AGM/ SW, esta radio cubre un amplio rango para acceder a las diferentes emisoras. De hecho, con la frecuencia FM/AM es capaz de establecer buena señal incluso con la antena apagada. Para su funcionamiento, además de las pilas, cuenta con tres opciones. Por un lado, se recarga mediante puerto USB, por otro, con una manivela manual y, por último, con un panel solar, por lo que las posibilidades de poder usarla siempre son muy elevadas.

Por ello, es muy útil como cargador de emergencia para teléfonos móviles, puesto que funciona como batería externa. Cuenta con batería de reserva recargable de 2.000 mAh que puede complementarse con la manivela. Otra prestación interesante es la alarma SOS, muy útil, sobre todo, para situaciones de emergencia en la montaña o en lugares de difícil comunicación.

Esta radio todo en uno también incorpora una linterna muy brillante de 3 W y una lámpara de lectura, ambas muy útiles para cortes de luz y energía. Como la mayoría de transistores, cuenta con toma de auriculares.

Eso sí, dada la demanda de este tipo de productos, la entrega puede demorarse unas semanas, aunque, si te interesa, es recomendable no dejarlo pasar mucho por posibles aumentos de precio o problemas de stock.

Otra radio barata

Dado el aumento de la demanda, hemos buscado otras opciones y en Aliexpress hay una radio multifunción por poco más de 10 euros que, además, se entrega en cuestión de días. Se trata de un modelo que funciona mediante pilas, carga solar, cargador USB o manivela manual, para que sea cual sea la situación podamos usarla. Además, cuenta con linterna LED y es un banco de energía de 2.000 mAh.