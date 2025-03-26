Kit de supervivencia: estos son los productos imprescindibles que puedes encontrar en Amazon en oferta

Aunque no está de más contar con provisiones de forma habitual, las recomendaciones de la Unión Europea han disparado este tipo de productos.

Tras el anuncio por parte de la Unión Europea de las recomendaciones para sobrevivir en caso de grandes crisis o amenazas, incluidas las climáticas, las alacenas de muchos consumidores comienzan a llenarse. El organismo internacional ha invitado a los ciudadanos a tener un kit de provisiones para subsistir 72 horas sin ayuda externa para estos posibles momentos de crisis.

Este incluye alimentos básicos y no perecederos, pero también reservas de agua, medicamentos y baterías. Más allá de la alarma que este comunicado pueda despertar, es cierto que no está de más contar con provisiones de forma habitual, para poder tener siempre cubiertas las necesidades básicas. Así, además de disponer de alimentos en la despensa, hay unos básicos de supervivencia que merece la pena tener a mano.

Así, ya sea por costumbre o para empezar a tener esas provisiones, ahora se pueden aprovechar los descuentos de Amazon para conseguir estos básicos a mejor precio.

Los alimentos básicos que deberías tener

Atún en conserva Las conservas son unos de los alimentos no perecederos más habituales. Se puede obtener una buena aportación de proteína con los mejillones, las sardinas, el bacalao o el atún, entre otros. De este último, en Amazon hemos encontrado el 'pack' de 15 latas de atún claro en escabeche por menos de 17 euros.

Macarrones Otro básico de la despensa es la pasta y el arroz. Se cocina fácilmente, tienen una caducidad muy larga, cunden mucho y aportan energía. El paquete de 450 gramos de plumas Gallo está por 1,19 euros en Amazon.

Leche en polvo Aunque en casa optemos por los bricks, la leche en polvo es fácil de usar fuera de ella. Por ello, nos quedamos con estos sobres monodosis de Fountain que son muy útiles y que ahora cuestan menos de 35 euros.

Otros básicos de superviviencia

Filtro de agua Un básico de la mochila de cualquier excursionista debería ser un filtro de agua portátil que nos permita potabilizar agua en casos de necesidad. En Amazon, el filtro de LifeStraw está rebajado un 30%. Este modelo, de menos de 18 euros, elimina el 99,99% de bacterias y es capaz de filtrar hasta 4.000 litros de agua.

Pilas En una era de cargadores, las pilas siguen siendo indispensables para muchos aparatos, como las linternas, otro objeto que debería estar en el kit de superviviencia. El 'pack' de 40 unidades de AA de mazon Basics cuesta ahora menos de 8 euros. Tiene más de 126.000 valoraciones.

Power bank Y de las pilas convencionales pasamos a los dispositivos con cargador, por lo que nunca está de más tener a mano una buena 'power bank'. Este es el caso del modelo de Ugreen que, pese a que requiere mayor inversión, es una de las más potentes. Ofrece 130 W y 20.000 mAh. Está al 30%.

Medicinas, documentos...

También de forma habitual es recomendable disponer en casa de un pequeño botiquín con medicinas y productos para primeros auxilios que pueden ayudarnos en muchas situaciones vitales. Por ello, puede ser un buen momento para revisar las caducidades y ver que contamos con todo lo que necesitamos. De hecho, esto también es fundamental para realizar cualquier viaje y, ahora que se acerca la Semana Santa, estos se multiplican.