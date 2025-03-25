Vuelven las toallitas de Dodot a 3 céntimos: consigue hoy 864 unidades de la gama Aqua Pure por 31 euros

Esta oferta de Amazon en su Fiesta de Ofertas de Primavera incluye 18 paquetes de 48 unidades de este básico infantil que no puede faltar en ningún hogar con niños.

Ni pañales ni bodies: en las casas con bebés y niños las toallitas son indispensables. Este básico de higiene infantil nos acompaña durante muchos años. Por ello, siempre están en la lista de la compra de las familias y es que son muchas las toallitas húmedas que puede usar un bebé al mes, por lo que conseguirlas en oferta es indispensable.

Eso sí, a todos nos gusta lo mejor para nuestros pequeños por lo que siempre buscamos aquellas opciones respetuosas con su delicada piel. Así, las toallitas húmedas para bebé no deben contener parabenos, alcohol, propilenglicol y otros compuestos irritables y poco recomendables. Para encontrar las mejores, siempre nos ayudamos de las opiniones de los expertos: los papás y mamás que ya lo han probado todo.

Y las de la gama Aqua Pure de Dodot son unas de las mejor valoradas y ahora Amazon las ha rebajado por su Fiesta de Ofertas de Primavera. Ahora, el pack de 18 paquetes de 48 unidades cuesta poco más de 30 euros, frente a los casi 50 habituales, gracias a una rebaja del 35%. Así, la toallita nos sale a 3 céntimos

Toallitas Dodot Aquapure Unas toallitas que son 99% agua y que ahora cuesta 3 céntimos la unidad. Son suaves y sin alcohol ni perfume para respetar la delicada piel de los pequeños.

Las toallitas Dodot Aquapure, rebajadas

Estas toallitas se han convertido en un básico en cualquier hogar con bebés y niños. Son fáciles de transportar, para cuando necesitamos llevar siempre en el bolso, y vienen en cómodos packs que evitan que se sequen. Aun así, el cierre del paquete evita que, una vez abiertas, estas pierdan propiedades.

También gustan a las familias por su formulación, que no incluye ni alcohol ni perfume, y que gracias a su 99% de agua permite restaurar el Ph natural de la piel y protegerla de irritaciones. De hecho, las fibras son 100% de origen vegetal.

La rebaja de Amazon nos permite conseguir 864 toallitas por poco más de 30 euros, lo que significa que la unidad sale a 3 céntimos. De esta forma, ahorramos un pellizco considerable en la lista de la compra.