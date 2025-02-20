Los padres primerizos avalan esta solución para dormir a los bebés: es relajante, bonita y muy efectiva

El sueño de los más pequeños es una de las preocupaciones más habituales.

La nutria de Fisher Price es uno de los productos virales destacados entre las familias con niños pequeños. Simula la respiración, por lo que calma al bebé para promover su descanso.

Por primera vez en 10 años, España celebra el aumento de la natalidad en 2024. Aunque se trata de una subida mínima de apenas un 0,43%, ha supuesto la ruptura de una tendencia importante que, sin embargo, está lejos de aliviarse, más aún cuando criar a un hijo es cada vez más caro. Junto a la economía doméstica, el tener un hijo conlleva otra serie de preocupaciones compartidas por la mayoría de familias.

El sueño es una de ellas y ocupa una de las primeras posiciones en la lista de inquietudes ante la maternidad y paternidad, junto con la alimentación y la salud. De hecho, una de las consultas más realizadas es cuál es la mejor forma manera de dormir a un bebé. Y es que, aunque los más pequeños pueden pasar gran parte del día durmiendo, no siempre lo hacen tal y como esperamos. Algunos incluso tardan años en establecer una buena higiene del descanso.

Se trata de un proceso madurativo que, sin embargo, desespera a muchas familias ante noches sin descanso y ojeras que invaden el rostro. Por ello, cualquier solución es recibida con los brazos abiertos. No es de extrañar entonces que la nutria de Fisher Price sea uno de los productos virales entre los padres: está diseñada específicamente para ayudar a los pequeños a conciliar el sueño.

La nutria recomendada para que duerman los bebés

Este peluche causa furor entre las familias. Amazon

Con un diseño adorable, la nutria de peluche Soothe 'n Snuggle ayuda al bebé a relajarse y a conciliar el sueño. Lo consigue con música y sonidos relajantes como los que el pequeño escucha en el útero materno, pero especialmente con la respiración que imita la nuestra propia para que el niño se calme de forma natural. Además, ofrece una pequeña luz en su barriguita.

Este producto, del que ahora sí que hay stock, llegó a agotar sus existencias tras viralizarse en redes sociales por los resultados avalados por muchas familias. Además, puedes probar lo que mejor funciona con tu pequeño y elegir entre música, sonidos relajantes, o solo luz o solo respiración. También se puede ajustar el volumen.

Aunque nos declaramos fans de este bonito peluche, es recomendable que el bebé siempre está bajo supervisión cuando use la nutria. Además, una vez que se haya quedado profundamente dormido, es aconsejable retirarla para dejarle la cuna o el espacio en el que duerma lo más despejado posible. La funda del peluche puede lavarse en la lavadora.

La familia crece: ahora también un koala

La nutria no es la única opción para calmar al bebé, puesto que la firma ha aprovechado la fama de su peluche para lanzar otro de similares características. En este caso, se trata de un koala que también mueve la barriguita de arriba a abajo para imitar la respiración. En este caso, se puede escoger entre ciclos de 15, 30 o 45 minutos de funcionamiento.

Este koala es perfecto para calmar al bebé. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.