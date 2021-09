Medicamentos caducados. ¿Qué puede pasar si los tomamos? ¿Cuáles pueden ser peligrosos?

En España tenemos bastante interiorizado que, una vez un medicamento se caduca, debemos llevarlo al punto SIGRE para su reciclado y que no perjudique el medio ambiente. De hecho, el 90% de la población asegura conocer y usar el Punto Sigre. Aun así, todos podemos despistarnos y tomarnos, sin darnos cuenta, un medicamento cuya fecha de caducidad ya haya vencido. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Es peligroso o tóxico? ¿Nos hará daño o simplemente no será efectivo?

¿Por qué los medicamentos tienen fecha de caducidad?

Al igual que ocurre con los productos alimenticios, los medicamentos, por seguridad, tienen que tener una fecha de caducidad después de la cual no debemos tomarlos bajo ningún concepto, como así recomiendan todas las autoridades sanitarias, como el Ministerio de Sanidad o la OMS. Esta fecha de caducidad equivale al tiempo en que los laboratorios farmacéuticos garantizan la estabilidad y la eficacia de los fármacos que fabrican. Después de esa fecha ni su seguridad y, sobre todo, su efectividad, ya no están garantizadas. Además, esta fecha de caducidad solo está garantizada en caso de que los medicamentos se conserven correctamente, según recomiende el fabricante.

Dependiendo del tipo de medicamento, la fecha de caducidad puede oscilar entre los seis meses y los cinco años, pero nunca más, pues es un máximo que marcó la OMS hace unos años. Además, hay medicamentos que, al abrirlos, la fecha de caducidad se reducirá drásticamente, como indicará en el envase.

¿Puede haber medicamentos que sigan siendo efectivos pasada la fecha de caducidad? Pues según algunos estudios realizados recientemente, como el que llevaron a cabo expertos de la Unidad Médica de British Antarctic Survey en Plymouth (Reino Unido) y que ha sido publicado en la revista 'Wilderness & Environmental Medicine', muchos de ellos sí seguirían siendo efectivos. Estos medicamentos serían, por ejemplo, el naproxeno, algún tupo de penicilina o alguno para la hipertensión. Sin embargo, los mismos autores del estudio aseguran que los resultados no son concluyentes y que, en todo caso hay que seguir las recomendaciones y no tomarlos, pues las farmacéuticas solo garantizan la seguridad y la eficacia hasta la fecha de caducidad. Y es muy difícil identificar qué medicamentos podrían ser efectivos más allá de la fecha de caducidad.

¿Qué pasa si ya me he tomado un medicamento caducado?

Dependerá mucho de cuándo se haya caducado y del producto en cuestión, pues no es igual un comprimido, que es mucho más estable, que un jarabe, mucho más inestable y más propenso a acumular impurezas que pueden poner en riesgo la salud del paciente.

Aun así, lo que sí parece muy raro es improbable es que el medicamento sea tóxico o que nos haga daño. Es decir, que si tomamos un ibuprofeno caducado no hace falta que vayamos al hospital porque lo más probable es que nos haga daño, como mucho, no nos quitará el dolor de cabeza para el que nos lo habíamos tomado. Esto ocurrirá también con otros medicamentos que nos tomamos de manera circunstancial, como un anticatarral, un paracetamol, etc.

¿Con qué medicamentos hay que tener especial cuidado?

Nunca hay que tomar un medicamento caducado, pero, como comentábamos antes, hay algunos más estables que otros y depende de para qué nos lo tomemos. Y es que, si un medicamento para el dolor agudo o el catarro no nos hace efecto, no pasa nada, pero en el caso de medicamentos para una dolencia crónica (como diabetes, asma, etc.) si perdemos eficacia, estaremos comprometiendo la salud del paciente.

Además, hay medicamentos, que por sus indicaciones, no podemos permitirnos que pierdan nada de eficacia, como es el caso de la epinefrina (adrenalina), que además de ser muy inestable y perder eficacia muy pronto tras la fecha de caducidad, si no funciona al 100% se pondría incluso en peligro la vida del paciente. Y los mismo ocurre con la nitroglicerina o el Ventolín.

Otros, como los colirios, o, en general, otros medicamentos oculares, también pueden ser peligrosos, pues además de ser líquidos y menos estables, puede irritar los ojos con facilidad e incluso contaminarlos con hongos o bacterias. Y los antibióticos, aunque son medicamentos muy estables, también es peligroso su uso después de la fecha de caducidad, pues, de perder eficacia, estaríamos contribuyendo a la tan temida resistencia a los antibióticos.

En MedExert han elaborado una lista de algunos de los medicamentos más peligrosos su se consumen una vez expirada su fecha de caducidad, entre los que encontramos, además de los citados, otros como los anticonvulsivos y antiepilépticos, los anticonceptivos, las preparaciones tiroideas, etc.

Consejos para que no se nos caduque los medicamentos

Para no ingerir accidentalmente medicamentos, o no tener la tentación de hacerlo, lo mejor es que no lleguen a caducarse. A este respecto, Cinfa aconseja:

•Señalar la fecha de caducidad del envase, en letra grandes, ante de guardarlo.

•Revisar el contenido del botiquín periódicamente cada 6 o 12 meses, y llevar al Punto Sigre todos los caducados.

•Desechar también los fármacos sobrantes tras un tratamiento que ya hayas finalizado. No guardes los restos para otras ocasiones.