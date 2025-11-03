Ya es Black Friday: las mejores ofertas de Amazon, Cecotec, PcComponentes y otras marcas
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Muchas tiendas hacen de noviembre un mes 'black' lleno de descuentos en tecnología, hogar, moda, juguetes...
Noviembre ha comenzado y, con él, damos por inaugurado el mes del ahorro. ¿Y esto por qué? Es entonces cuando se celebra el Viernes Negro, una campaña en la que la mayoría de tiendas y marcas se suman tiran los precios y dejan algunas de las mejores ofertas del año.
Pero, ¿cuándo empiezan las ofertas de Black Friday? Aunque la fecha oficial de este 2025 en España es el 28 de noviembre, ya hay marcas que han activado descuentos muy jugosos. Para que no te pierdas ninguna, bajo estas líneas te contamos dónde puedes conseguir ya los mejores chollos.
Amazon y su Black Friday
- Se ha hecho esperar... pero el Black Friday de Amazon ya está aquí. El 20 de noviembre a las 0.00 el gigante del comercio 'online' inicia su campaña 'black', con descuentos en todas sus categorías.
Black Friday de PcComponentes: hasta un 60%
- Uno de los ecommerce más jugosos es PcComponentes puesto que ofrece un catálogo con portátiles, monitores, televisores, componentes, móviles, dispositivos para el hogar y mucho más con increíbles descuentos por el Black Friday. De hecho, sus ofertas pueden alcanzar el 60% de rebaja. La campaña está activa hasta el 30 de noviembre.fsafasf
Precio 'black' en Cecotec
- La marca española Cecotec también se suma a la campaña anticipada de Black Friday y ofrece todo un mes de auténticos chollos. En este caso, los pequeños electrodomésticos (como freidoras de aire o robots de cocina), los dispositivos de limpieza y los cepillos moldeadores son un indispensable.
Semanas Black en MediaMarkt
- Las rebajas del ecommerce son unas de las más esperadas y, por ello, MediaMartk ya ha activado sus semanas Black. Electrónica, hogar, pequeño electrodoméstico y mucho más con grandes rebajas.
Hasta 300 euros de ahorro en Dyson
- Otras de las marcas cuyos descuentos se esperan con más ansias es Dyson. En su Black Friday encontramos aspiradoras sin cables, moldeadores, secadores y dispositivos para mejorar la calidad del aire con grandes descuentos.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés
- El Corte Inglés se adelanta al Black Friday con descuentos en tecnología de hasta el 40%.
Ofertas Tech en la Huawei Store
- Hasta el próximo 4 de diciembre, Huawei activa su Black Friday con un cupón del 8% en sus ofertas anticipadas.
11 del 11 en Aliexpress
- Aunque no podemos considerarlo Black Friday, Aliexpress activa hasta el 19 de noviembre su 11 del 11 donde deja descuentos increíbles que también merecen la pena aunque no sean ofertas de Viernes Negro.
Black Week en Lidl
- La cadena de supermercados se suma al Viernes Negro con la celebración de su Black Week, donde encontramos rebajas en jardín, hogar, cocina, deporte...
Hasta el 40% en Delonghi
- Si estás en busca de una superautomática, el Black Friday de Delonghi es tu gran oportunidad, porque encontrarás descuentos de hasta el 40%.
Superautomáticas con descuento en Incapto
- La marca española Incapto también tiene buenas ofertas en superautomáticas, de hecho puedes llevarte un modelo desde 129 euros con suscripción de café.
Ofertas semanales 'black' en Rowenta
- Rowenta también se suma al pre Black Friday con una campaña que dura un mes y que, cada semana, nos dejará grandes ofertas en aspiración, planchado, cuidado del aire y mucho más.
Hasta el 40% en Moulinex
- "Los mejores descuentos del año". Así anuncia Moulinex en su web la campaña de Black Friday, así que no podemos esperar más que encontrar buenas ofertas en pequeños electrodomésticos. Robots de cocina, cafeteras, freidoras de aire y mucho más hasta el 40% de descuento.
Black Friday en Primor
- Primor inicia su campaña de Black Friday con descuentos de hasta el 20% según categorías. Aprovecha para renovar tu neceser.
Hasta 50% en escapadas con Weekendesk
- Tu próximo viaje, por pequeño que sea, puede salirte más barato. Weekendesk, especialistas en viajes de fin de semana, ofrece hasta un 50% en sus paquetes de escapadas por sus Black Days.
Campaña Pre Viernes Negro en Fnac
- El Black Friday de Fnac no defrauda: hasta el 50% de descuento en miles de productos. Así, en su catálogo puedes encontrar informática, telefonía, sonido, gaming y mucho más.
Black Friday en Women Secret
- El Black Friday en Women'Secret ya ha comenzado y deja su catálogo con descuentos de hasta el 50%. Así, es un buen momento para renovar sujetadores, ropa interior, pijamas o accesorios.
Joyas al mejor precio en Singularu
- Singularu activa su Black Friday con descuentos de hasta el 50% en su catálogo de joyas: pendientes, pulseras, collares...
Black november en AEG
- Si necesitas renovar tu hogar, AEG te lo pone fácil con su promoción de Black November. Hornos, lavavajillas, robots aspiradores, pequeño electrodoméstico y mucho más.
Black Days en Atida Mifarma
- El 'ecommerce' ofrece hasta 50% en sus productos, además de ofertas flash durante todo el mes.
Ofertas en juguetes Tutete
- Hasta el 30 de noviembre, Tute ofrece hasta un 70% de descuento en productos para bebés y niños, desde juguetes hasta productos esenciales para los más pequeños.
Swarovski, con descuentos de hasta el 40%
- Aprovechar el Black Friday para comprar joyas es muy inteligente, porque puedes encontrar descuentos de hasta el 40% como es el caso de Swarovski.