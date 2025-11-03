Ya es Black Friday: las mejores ofertas de Amazon, Cecotec, PcComponentes y otras marcas

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Noviembre ha comenzado y, con él, damos por inaugurado el mes del ahorro. ¿Y esto por qué? Es entonces cuando se celebra el Viernes Negro, una campaña en la que la mayoría de tiendas y marcas se suman tiran los precios y dejan algunas de las mejores ofertas del año.

Pero, ¿cuándo empiezan las ofertas de Black Friday? Aunque la fecha oficial de este 2025 en España es el 28 de noviembre, ya hay marcas que han activado descuentos muy jugosos. Para que no te pierdas ninguna, bajo estas líneas te contamos dónde puedes conseguir ya los mejores chollos.

Amazon y su Black Friday

Se ha hecho esperar... pero el Black Friday de Amazon ya está aquí. El 20 de noviembre a las 0.00 el gigante del comercio 'online' inicia su campaña 'black', con descuentos en todas sus categorías. Ver ofertas



Black Friday de PcComponentes: hasta un 60%

Uno de los ecommerce más jugosos es PcComponentes puesto que ofrece un catálogo con portátiles, monitores, televisores, componentes, móviles, dispositivos para el hogar y mucho más con increíbles descuentos por el Black Friday. De hecho, sus ofertas pueden alcanzar el 60% de rebaja. La campaña está activa hasta el 30 de noviembre.fsafasf Ver ofertas



Precio 'black' en Cecotec

La marca española Cecotec también se suma a la campaña anticipada de Black Friday y ofrece todo un mes de auténticos chollos. En este caso, los pequeños electrodomésticos (como freidoras de aire o robots de cocina), los dispositivos de limpieza y los cepillos moldeadores son un indispensable. Ver ofertas



Semanas Black en MediaMarkt

Las rebajas del ecommerce son unas de las más esperadas y, por ello, MediaMartk ya ha activado sus semanas Black. Electrónica, hogar, pequeño electrodoméstico y mucho más con grandes rebajas. Ver ofertas



Hasta 300 euros de ahorro en Dyson

Otras de las marcas cuyos descuentos se esperan con más ansias es Dyson. En su Black Friday encontramos aspiradoras sin cables, moldeadores, secadores y dispositivos para mejorar la calidad del aire con grandes descuentos. Ver ofertas



Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés

El Corte Inglés se adelanta al Black Friday con descuentos en tecnología de hasta el 40%. Ver ofertas



Ofertas Tech en la Huawei Store

Hasta el próximo 4 de diciembre, Huawei activa su Black Friday con un cupón del 8% en sus ofertas anticipadas. Ver ofertas



11 del 11 en Aliexpress

Aunque no podemos considerarlo Black Friday, Aliexpress activa hasta el 19 de noviembre su 11 del 11 donde deja descuentos increíbles que también merecen la pena aunque no sean ofertas de Viernes Negro. Ver ofertas



Black Week en Lidl

La cadena de supermercados se suma al Viernes Negro con la celebración de su Black Week, donde encontramos rebajas en jardín, hogar, cocina, deporte... Ver ofertas



Hasta el 40% en Delonghi

Si estás en busca de una superautomática, el Black Friday de Delonghi es tu gran oportunidad, porque encontrarás descuentos de hasta el 40%. Ver ofertas



Superautomáticas con descuento en Incapto

La marca española Incapto también tiene buenas ofertas en superautomáticas, de hecho puedes llevarte un modelo desde 129 euros con suscripción de café. Ver ofertas



Ofertas semanales 'black' en Rowenta

Rowenta también se suma al pre Black Friday con una campaña que dura un mes y que, cada semana, nos dejará grandes ofertas en aspiración, planchado, cuidado del aire y mucho más. Ver ofertas



Hasta el 40% en Moulinex

"Los mejores descuentos del año". Así anuncia Moulinex en su web la campaña de Black Friday, así que no podemos esperar más que encontrar buenas ofertas en pequeños electrodomésticos. Robots de cocina, cafeteras, freidoras de aire y mucho más hasta el 40% de descuento. Ver ofertas



Black Friday en Primor

Primor inicia su campaña de Black Friday con descuentos de hasta el 20% según categorías. Aprovecha para renovar tu neceser. Ver ofertas



Hasta 50% en escapadas con Weekendesk

Tu próximo viaje, por pequeño que sea, puede salirte más barato. Weekendesk, especialistas en viajes de fin de semana, ofrece hasta un 50% en sus paquetes de escapadas por sus Black Days. Ver ofertas



Campaña Pre Viernes Negro en Fnac

El Black Friday de Fnac no defrauda: hasta el 50% de descuento en miles de productos. Así, en su catálogo puedes encontrar informática, telefonía, sonido, gaming y mucho más. Ver ofertas



Black Friday en Women Secret

El Black Friday en Women'Secret ya ha comenzado y deja su catálogo con descuentos de hasta el 50%. Así, es un buen momento para renovar sujetadores, ropa interior, pijamas o accesorios. Ver ofertas



Joyas al mejor precio en Singularu

Singularu activa su Black Friday con descuentos de hasta el 50% en su catálogo de joyas: pendientes, pulseras, collares... Ver ofertas



Black november en AEG

Si necesitas renovar tu hogar, AEG te lo pone fácil con su promoción de Black November. Hornos, lavavajillas, robots aspiradores, pequeño electrodoméstico y mucho más. Ver ofertas



Black Days en Atida Mifarma

El 'ecommerce' ofrece hasta 50% en sus productos, además de ofertas flash durante todo el mes. Ver ofertas



Ofertas en juguetes Tutete

Hasta el 30 de noviembre, Tute ofrece hasta un 70% de descuento en productos para bebés y niños, desde juguetes hasta productos esenciales para los más pequeños. Ver ofertas



Swarovski, con descuentos de hasta el 40%