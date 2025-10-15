¿Cuándo es el Black Friday 2025 en España? Fechas y marcas que tendrán descuentos

El Viernes Negro ya está en el punto de mira de los expertos ahorradores, puesto que son muchas las rebajas que podemos encontrar en esta fecha.

A estas alturas de octubre, y tras un ajetreado Prime Day otoñal, los expertos ahorradores tienen la mirada puesta en el mes de noviembre, en concreto, en el Viernes Negro. Esta es una de las campañas de descuentos por excelencia, pero, ¿cuándo es el Black Friday en España este 2025?

Normalmente, se celebra el último viernes del mes de noviembre, que, en este caso, es el día 28. Sin embargo, ya llevamos muchos años que el Viernes Negro no se limita solo a ese día, sino que son muchos los comercios que activan promociones incluso semanas antes. De hecho, noviembre se ha convertido en un black month lleno de ofertas.

Así, el Black Friday dura mucho más de 24 horas y se extiende hasta el lunes siguiente, cuando se celebra el Cyber Monday. Ahora toca preguntarse qué marcas activarán ofertas y, lo más importante, cuándo lo harán.

Qué marcas tendrán Black Friday este 2025

Todos los años se repiten las mismas preguntas: ¿cuándo es el Black Friday de Zara? ¿Cuándo se activa el Viernes Negro en MediaMartkt? ¿Qué descuentos habrá en El Corte Inglés? A estas alturas de 2025, poco se sabe sobre las respuestas a estas cuestiones, aunque muchos tienen activos descuentos muy interesantes de forma habitual. Por experiencia de otros años, el grupo Inditex (y su buque insignia Zara) sí que activan descuentos de Viernes Negro, aunque no son grandes rebajas.

Los que sí lo hacen son MediaMarkt y PcComponentes, con descuentos muy interesantes en tecnología, pequeños electrodomésticos y mucho más. También El Corte Inglés, con su variado catálogo, o la marca española Cecotec. Además, el Black Friday es un buen momento para hacer la lista a los Reyes Magos en ToysRus o renovar nuestro neceser en Sephora o Primor, entre muchos otros.

Productos que triunfaron el pasado Black Friday Pastillas de lavavajillas Finish Comprar Cecofry&Grill Smokin' 8500 Comprar Kindle, lector de libros electrónicos Comprar Ordenador portátil de Lenovo cOMPRAR Aspiradora vertical de Dyson Comprar Cada vez que compras a través de estos artículos, este sitio recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación

La tecnología siempre es de lo más buscado en campañas de descuentos como Black Friday. Los dispositivos de Amazon, como el Kindle o el Echo Dot, son algunos de los favoritos, aunque también triunfan ordenadores portátiles y auriculares inalámbricos.

Los dispositivos para la limpieza del hogar también son muy demandados en estas fechas. Escobas verticales, robots de limpieza o las aclamadas aspiradoras sin cables de Dyson se cuelan en el top ventas. También para casa, triunfan cafeteras, freidoras de aire, deshumidificadores y pequeño electrodoméstico.

Por último, los básicos para el día a día ya hace unos años que son los favoritos de los usuarios en campañas de descuento. Y es que ahorrar en la compra de productos habituales es muy ventajoso. Por ello, son muchos los que aprovechan a comprar pastillas de lavavajillas, papel higiénico, café en grano, paños...