Llevo siete años cubriendo el Prime Day y Black Friday: esto es lo que me gustaría haber sabido desde el principio

La Fiesta de Ofertas Prime 2025 se celebra en los días 7 y 8 de octubre.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La Fiesta de Ofertas Prime es un evento de dos días perfecto para animar octubre.

Para mucha gente, la sensación es de que vivimos ya en período de ofertas permanente, y algo de cierto hay en eso porque siempre, pero siempre, hay rebajas en ciertos productos en tiendas online. No quita que de vez en cuando se pueda lanzar una campaña de ofertas masiva, como hace Amazon ahora mismo.

Esta tienda tiene el Prime Day, el Black Friday y otro evento más, una especia de Prime Day que no es tal, la Fiesta de Ofertas Prime, que solo es accesible para los que tengan cuenta Prime.

Lo recomendable es aprovechar ya para darte de alta en el mes de prueba gratis, que te da acceso a estos dos días de ofertas, el 7 y el 8, y que además también te abre la puesta de todos los estrenos de Prime Video.

Cuando comencé en estos del ecommerce en 2018, todo era nuevo, pero siete años después lo tengo ya asumido como algo normal y sé algunas cosas sobre los eventos de Amazon –y de otras tiendas también– que son bastante útiles.

Prueba Amazon Prime durante 30 días Amazon ofrece un mes de prueba gratis a todos los usuarios que se den de alta por primera vez, y sin compromiso de permanencia. Darte de alta



Esperar a los reacondicionados

Una de las mejores formas de ahorrar en este tipo de eventos son los productos reacondicionados. Se trata, a grandes rasgos, de productos que ya han sido vendidos anteriormente pero que han sido devueltos, bien porque tienen algún defecto, bien por cualquier otro motivo.

Eso significa que en muchos casos son productos que jamás han sido usados, pero que han sido desprecintados y no pueden ser vendidos como si fueran nuevos. Y claro, son mucho más baratos siempre, pero en los eventos de Amazon le aplican un 20-30% de descuento extra.

La pega es que la garantía no es de tres años, sino de uno, pero por contra tienes 30 días de prueba sin compromiso para decidir si te lo quedas o no.

Los dispositivos de Amazon siempre son protagonistas

En los primeros eventos que cubrí, siempre esperaba "a ver si" podía comprar un Kindle o un Echo más barato. Pero ahora mismo eso no tiene sentido: siempre, siempre, siempre bajan de precio.

Puede que en la Fiesta de Ofertas Prime no sean tan baratos como en el Prime Day o el Black Friday, pero la diferencia es mínima.

Claro está, esto tiene otra lectura: no tiene mucho sentido comprar dispositivos de Amazon fuera de estas fechas de oferta.

El 'stock' realmente vuela, nada es infinito

Las mejores ofertas –por mucho que Amazon prepare este evento y lo anuncie a bombo y platillo– se acaban, y algunas se acaban muy rápido. Si hay un chollazo de Garmin o Apple, por ejemplo, puedes dar por hecho que el stock se agota en el primer día, casi seguro, según mi experiencia.

No llega al punto de ser absolutamente necesario estar listo a medianoche, pero sí que a la primera mañana del evento, que dura dos días, debes ir a por lo que sea que tengas claro que necesitas.

Las alertas de precio de Keepa

Si no conoces Keepa, te la presento: es una extensión para el navegador en la que puedes ver histórico de precios de Amazon y configurar alertas de precio.

Ha sido mi compañera en todos estos años, mi mejor amiga para vigilar precios de todo tipo de dispositivos y saber si realmente la oferta es tan buena como parece.