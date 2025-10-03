Los mejores chollos de menos de 10 euros que puedes encontrar en Haul, la nueva tienda 'low cost' de Amazon

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El gigante del comercio 'online' reserva este espacio para productos por menos de 20 euros.

Recién llegado a España, Amazon Haul ya nos ha dejado con la boca abierta. La nueva sección low cost del gigante del comercio online desafía a Aliexpress, Temu y Shein al ofrecer miles de productos por menos de 20 euros, la mayoría por debajo de 10 y algunos por solo 1 euro.

Así, dentro del Haul de Amazon, podemos encontrar productos de distintas categorías a precios bajos. Además, por gastar una determinada cantidad de dinero hay un descuento extra: 5% para compras superiores a 30 y 10% para 50 euros. El envío es gratuito para pedidos superiores a 15 euros.

Pero más allá de saber todo lo necesario para aprovechar esta nueva sección, todos queremos saber si realmente merecen la pena los productos que allí venden, así que te traigo una selección de los mejores chollos que puedes encontrar.

Gorro de invierno por 3 euros

Este gorro está disponible en tres colores. Amazon

Aunque estamos en pleno veranillo de San Miguel, no hay que despistarse y debemos tener bajo control los complementos para cuando llegue el frío. Este gorro puede ser nuestro mejor aliado este invierno y ahora en Amazon Haul te lo llevas por menos de 2,50 euros. Está disponible en 3 colores.

La bolsa de las bolsas

Este soporte facilita la extracción. Amazon

Sí, tú también vas a caer en tener una bolsa para las bolsas en tu casa, un producto sencillo, pero muy útil. Este soporte facilita la extracción de las bolsas y las mantiene ordenadas para evitar que se esparzan por toda la cocina.

Un sujetador deportivo por menos de 7 euros

Es perfecto para sujeción media. Amazon

Para deportes que requieren una sujeción intermedia al no ser de impacto, como yoga o pilates, este sujetador es perfecto. Con un diseño bonito con la espalda cruzada y copas extraíbles, se trata de una buena oportunidad por menos de 7 euros.

Para aumentar el espacio en casa

Estos productos ayudan a multiplicar el espacio. Amazon

El cambio de armario nos deja claro que debemos ser más eficientes en la organización de nuestras pertenencias. Estos ganchos nos ayudan a aprovechar las puertas, lo que nos permite ganar espacio a la hora de mantener el orden de forma eficiente. Se me ocurren muchos usos: para las toallas en el baño, para paños de cocina, para secar las prendas más delicadas colgadas de perchas...

'Pack' de 'scrunchies' por 3 euros

Este kit de coleteros coloridos es muy práctico. Amazon

Se popularizaron hace unos años y ya son imprescindibles. Estos coleteros, además de cumplir con su función de sujetar el pelo, son bonitos e, incluso, pueden ir a juego con el conjunto y dar un aire totalmente rompedor. El pack de 5 unidades sale a menos de 4 euros, un precio muy interesante.

Camisa básica por menos de 10 euros

No hay camisa básica que no valga la pena. Amazon

No hay camisa básica que no nos entre en el armario, puesto que son claves para tener un vestidor exitoso. Así, este modelo disponible en Haul es de manga corta y tiene botones en el delantero. Está disponible en tres colores y cuesta menos de 10 euros.

Chanclas por menos de 10 euros

Las chanclas destacan por su comodidad. Amazon

Las chanclas más virales llegan a Haul a un precio irresistible. Disponibles en varios colores, este modelo es popular por su comodidad y suavidad. Así, son perfectas para la piscina, pero también para ir por casa o para llevar de viaje.