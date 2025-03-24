Esta es la desconocida sección de Amazon que debes tener en favoritos si quieres ahorrar

Dentro del 'marketplace' hay un apartado poco conocido por sus usuarios, donde la tienda reúne los cupones activos.

Amazon celebra un puñado de eventos de ofertas a lo largo del año, siendo el Prime Day de julio y el Black Friday de noviembre los dos principales. Fuera de esas dos fechas tan señaladas, hay otras campañas en épocas "valle" donde también pisan el acelerador con las ofertas, y ahora en la Fiesta de la Primavera tenemos uno de esos casos.

A pesar de que ya casi todo el mundo usa Amazon en mayor y menor medida y que tanto la web como la aplicación son bien conocidas, siempre guardan sorpresas. Una de ellas es una sección bastante desconocida, donde están todos los cupones descuento que hay activos en Amazon, puedes acceder aquí.

En la tienda siempre hay cupones y códigos en distintos tipos de producto, más aún ahora, con las Rebajas de Primavera. Lo difícil suele ser saber cuáles son los productos a los que efectivamente les puedes quitar un pellizco de su precio, ya que normalmente están dispersos en distintas categorías y secciones.

Página de cupones descuento de Amazon Aquí puedes ver cuáles son los códigos que puedes usar para comprar más baratos cientos de productos de todo tipo.

En esta página especial la cosa cambia y todo es mucho más simple. Aparecen cientos de productos y el código o cupón que le puedes canjear. Casi todo es electrónica, aunque también hay productos para el hogar como muebles y accesorios, así como algunos consumibles de limpieza y alimentación.

Siempre es importante tener esta sección en favoritos, para echar un vistazo por lo que te puedas encontrar, pero en esta semana de ofertas lo es más aún, porque los propios vendedores y fabricantes saben que, de no rebajar sus precios, se quedan fuera de la cesta de la compra.

Siete días de campaña, aunque conviene no dormirse

Como hemos mencionado, Amazon ha anunciado siete días de ofertas, aunque suele ocurrir que los dispositivos más demandados se agoten en las primeras horas, en especial en tecnología.

Siempre hay algún Garmin que triunfa y en el primer día agota el stock, y lo mismo sucede habitualmente con los móviles más demandados, que suelen ser los POCO o los Xiaomi.

Eso significa que, aunque haya tiempo suficiente como para pensar en qué comprar, tampoco haya demasiado. Depende, claro está, de qué busques, pero es motivo suficiente para no dormirse en los laureles y dejar escapar algún chollo que te parezca especialmente interesante.

Puedes también aprovechar si tienes cuenta Prime para tener envíos gratis, y si no la tienes, ahora es mejor momento que nunca para darte de alta, aunque sea en el mes de prueba sin compromiso de permanencia que Amazon regala a todos los nuevos usuarios.