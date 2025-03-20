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Ofertas de Primavera de Amazon 2025: estos son los productos que ya puedes encontrar con descuentos anticipados

Amazon se tiñe de naranja para sus ofertas de primavera.
Amazon se tiñe de naranja para sus ofertas de primavera.Amazon
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui
Del 25 al 31 de marzo, el 'marketplace' celebra una nueva campaña promocional que se suma a su ya popular Prime Day, aunque, en este caso, cualquier usuario puede acceder a las rebajas. 

La primavera ya está aquí y lo estábamos deseando. No solo porque queremos guardar los abrigos y sacar las gabardinas, sino porque Amazon ha convertido a esta estación en su gran aliada. Y es que la llegada de esta temporada es la excusa perfecta para celebrar un evento de descuentos. Se trata de la campaña Ofertas de Primavera de Amazon que este 2025 se celebra del 25 al 31 de marzo. 

Durante una semana, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en marcas como Cecotec, Geox, GHD, Oral B, Samsung y otras marcas. De hecho, todas productos de todas las categorías estarán disponibles en esta campaña, aunque destacarán los básicos del día a día, puesto que un estudio realizado por HarrisX para Amazon ha desvelado que en España el 57% de los usuarios aprovecha estos eventos para adquirirlos. 

Aunque todavía quedan unos días para que comiencen los descuentos, el gigante del comercio online ha activado ya ofertas anticipadas para adelantarse a la primavera. Y ya te aseguramos que merece la pena aprovecharlas. Además, aunque ser Prime tiene muchas ventajas como envíos gratuitos y acceso a servicios,  a diferencia del ya tradicional Prime Day de Amazon, el acceso a las ofertas es para todos los usuarios. 

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Un anticipo de la Fiesta de Ofertas de Primavera 

Robot rocborock 15 Pro.
Robot rocborock 15 Pro.Amazon
Comprar por 179,99 euros

Con un descuento de casi el 50%, este robot aspirador de Roborock merece mucho la pena: pasa de costar 349 a 179,99 euros. Y, además, también friega el suelo. 

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Este sistema es uno de los primeros pasos para hacer del hogar una 'smart home'.Amazon
Comprar por 56,99 euros

El pack de Ring Intercom y el Echo Pop está ahora casi 100 euros más barato gracias a las ofertas anticipadas. Así que, si quieres hacer de tu casa una smart home, esta es una buena oportunidad. 

Auriculares Beats Fit pro.
Auriculares Beats Fit pro.Amazon
Comprar por 159,99 euros

La tecnología es otro de los sectores más buscados en oferta y para quienes buscan unos buenos auriculares inalámbricos, los Fit Pro, de Beats, están rebajados un 36%, lo que supone un ahorro de 90 euros. 

Aspiradora Tineco Floor One S5.
Aspiradora Tineco Floor One S5.Amazon
Comprar por 269 euros

También para el hogar, las escobas verticales son las más buscadas. El modelo Floor One S5, de Tineco, no tiene cables, también friega el suelo y está rebajada 120 euros. 

Extensor TP Link.
Extensor TP Link.Amazon
Comprar por 79,99 euros

Los extensores Wifi se han convertido en dispositivos muy necesarios. Este modelo de TP-Link  con Wi-Fi AC1200 de doble banda está rebajado un 25%. 

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Qué ofertas habrá en el evento de Amazon 

Según el estudio realizado por HarrisX, la moda y el calzado, los productos de belleza o bienestar y los productos para el exterior (jardín o terraza), son los que más demanda tienen en primavera, por lo que esperamos que algunos se cuelen en el top ventas del evento. Además, muchos aprovecharán para adquirir productos de cambios de temporada y organización de la casa y armarios.

Para todos ellos, Amazon ha preparado interesantes descuentos, como un 30% en sus marcas y ofertas en el supermercado y en sus dispositivos más populares. 

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