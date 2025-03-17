Aliexpress tira los precios en su aniversario: las mejores ofertas de hasta el 80% en Xiaomi, Apple, Nintendo y otras marcas

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El gigante asiático celebra hasta el 26 de marzo una promoción que rebaja gran parte de su catálogo a precios de ganga incluso en los dispositivos más demandados.

Aliexpress está de aniversario y, por extensión, nosotros de enhorabuena. El gigante asiático celebra sus 15 años y lo hace con ofertas de hasta el 80% de descuento en su catálogo. Si ya nos tiene acostumbrados a grandes chollos, incluso en productos que normalmente no disfrutan de descuentos como el aceite de oliva, ahora tira la casa por la ventana para celebrarlo.

Marcas como Xiaomi, Apple o Nintendo están incluidas en esta promoción, por lo que ahora podemos conseguir dispositivos de buenas firmas a mejor precio. Aunque la celebración dura hasta el 26 de marzo, no dejes pasar la oportunidad de conseguir productos a mejor precio para evitar que se agote la oferta o el stock.

Te ayudamos a aprovechar los mejores chollos y, para ello, seleccionamos las mejores ofertas de la promoción del aniversario de Aliexpress bajo estas líneas.

Las mejores ofertas del aniversario de Aliexpress

Freidora de Xiaomi Esta 'airfryer' tiene 5,5 litros de capacidad, incluye recetas predefinidas, cuenta con temporizador y es capaz de descongelar a baja temperatura. Está rebajada un 46%.

Gafas Oculus Quest 3 Con auriculares integrados, esta consola de juegos de realidad virtual incluye detección de movimiento para lograr una experiencia inmersiva en cada partida. Está al 70% de descuento.

Televisor Xiaomi Uno de los modelos más novedosos, el Xiaomi A Pro 55, ofrece acceso a internet, calidad QLED 4K y sonido envolvente. Todo ellos por menos de 330 euros.

Apple Watch Series 10 Si buscas un 'smartwatch' de Apple, este modelo ofrece datos de salud, notificaciones de apnea del sueño y mucho más en un diseño fino, que ahora está al 11%.

Auriculares de conducción ósea de Shokz Este tipo de auriculares son muy cómodos para realizar deporte. Son impermeables, cómodos y tienen 10 horas de batería. Ahora tienen una rebaja del 70%.

Ratón con cable Logitech Destacamos este ratón M91P por su precio: ahora cuesta poco más de 2 euros. Está diseñado tanto para zurdos como para diestros y ofrece un seguimiento de alta resolución.

Consola Nintendo Con un descuento del 50%, la consola Nintendo Switch Lite de 32 gigas es un producto 'top' para comprar en Aliexpress. Ofrece una pantalla de 5,5 pulgadas y un diseño ligero y compacto para transportar.

Cámara de acción La Insta360 Ace Pro2 es resistente al agua, ofrece una buena calidad de audio y un chip innovador que reduce el ruido y procesa las imágenes de forma efectiva. Está añ 61% de descuento.

Redmi 14C No podía faltar un móvil en la selección: nos quedamos con el Redmi 14C, al 40%, con doble cámara de 50 MP, pantalla de 6,8 pulgadas y 120 HZ de tasa de refresco.

Proyector Magcubic Disfrutar del cine en casa es posible con este proyecto con sistema operativo Android y una resolución de 1080P Full HD. Ofrece una transmisión estable y está al 80% de descuento.

Cupones descuento en Aliexpress

Además de las ofertas, Aliexpress cuenta con un sistema de cupones que permite ahorrar aún más en nuestras compras. Así que, como es habitual, durante este aniversario el gigante asiático también ofrece códigos descuento asociados al importe total de la compra.

ESAS02: 2 euros de descuento en compras mínimas de 19 euros.

ESAS06: 6 euros de descuento en compras mínimas de 39 euros.

ESAS08: 8 euros de descuento en compras mínimas de 59 euros.

ESAS12: 12 euros de descuento en compras mínimas de 89 euros.

ESAS20: 20 euros de descuento en compras mínimas de 139 euros.

ESAS40: 40 euros de descuento en compras mínimas de 239 euros.

ESAS60: 60 euros de descuento en compras mínimas de 369 euros.

ESAS70: 70 euros de descuento en compras mínimas de 469 euros.

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