Si no tienes consola, esta de Nintendo es casi un regalo: cuesta 120 euros y puede con todo su catálogo

La Switch Lite es una versión más compacta y asequible que su hermana mayor.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El precio actual de Nintendo Switch Lite es tan bajo que se pone a tiro incluso de gente que no suele jugar a videojuegos.

Nintendo es uno de los gigantes del sector del gaming, y de eso no cabe duda alguna a estas alturas, con consolas históricas y la nueva Switch 2 a la vista ya, con lanzamiento dentro de unos meses.

Sin embargo, el aumento constante de precios de las consolas en los últimos años ha dejado fuera de juego a muchos potenciales usuarios, pero no todo son malas noticias y subidas. Ahora mismo puedes tener una consola de Nintendo por apenas 120 euros, la Switch Lite.

La vende AliExpress en España y para tener este precio solo tienes que aplicar un código descuento, ESAS20, que debes canjear antes de hacer el pago.

Nintendo Switch Lite Esta consola portátil cuenta con uno de los mejores catálogos de juegos del sector, y además está disponible en varios colores.

Que venga desde España es una ventaja fundamental, y es que puedes tenerla en casa en 2-3 días en el mejor de los casos, y en no más de una semana en el peor, ya que AliExpress ha mejorado mucho en este sentido en los últimos años, y ya ha traído buena parte de su catálogo a nuestro país.

Además, como comprador de un producto vendido en España tiene todos los derechos que otorga la ley, incluidos los tres años de garantía correspondientes, y eso sí que da bastante tranquilidad de cara a la compra de un producto que al fin y al cabo vas a llevar de un sitio a otro.

Tienes la opción de elegir entre los varios colores en los que está disponible, precisamente una de las cosas que hace que esta consola portátil sea distinta. Todas cuestan lo mismo, aunque es posible que se vayan agotando unidades a lo largo de las próximas horas.

Pequeña pero matona

Este modelo fue presentado como alternativo y más compacto y asequible que la Switch original, y ha demostrado con el paso del tiempo ser mucho más que una simple versión reducida de su hermana mayor.

A pesar de haber sido lanzada hace ya varios años, la Switch Lite mantiene sus puntos más fuertes, sobre todo la completa compatibilidad con el catálogo de juegos de Nintendo Switch.

Esta consola es capaz de ejecutar absolutamente todos los títulos que han sido lanzados para la plataforma Switch desde su nacimiento. Desde superventas como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Animal Crossing: New Horizons, hasta los lanzamientos más recientes, la Switch Lite ofrece acceso al extenso y diverso catálogo de Nintendo.

El diseño de la Switch Lite es su mayor particularidad. Con un peso de apenas 275 gramos y unas dimensiones notablemente más reducidas que el modelo estándar, esta consola se siente increíblemente cómoda en las manos durante sesiones prolongadas de juego.

El tamaño ultracompacto de la Nintendo Switch Lite la convierte en la compañera ideal para cualquier tipo de desplazamiento. Puede guardarse fácilmente en el bolsillo de una chaqueta, en un pequeño compartimento de una mochila o en un bolso, ocupando un espacio mínimo pero ofreciendo posibilidades de entretenimiento prácticamente ilimitadas.

Esta portabilidad extrema la hace perfecta para aprovechar trayectos en autobús, viajes en tren o avión, o simplemente para esos momentos de espera que se presentan en el día a día. La posibilidad de pausar el juego instantáneamente y reanudar exactamente donde lo dejamos gracias al modo suspensión representa una funcionalidad tremendamente cómoda.

La autonomía de la batería es otro de los aspectos destacables de la Switch Lite. Dependiendo del juego al que estemos jugando y de la configuración de brillo de la pantalla, podemos disfrutar de entre 3 y 7 horas de juego continuo con una sola carga.

Esta duración supera con creces a la de otros dispositivos de entretenimiento portátil como teléfonos o tablets cuando se utilizan para jugar, y resulta más que suficiente para la mayoría de los trayectos diarios.

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