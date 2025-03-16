Vuelven los 90: esta consola retro tiene Android y te lleva de vuelta a tu infancia

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Anbernic vende una consola retro que recuerda a las de los años 90, pero que en realidad es un dispositivo Android capaz de ejecutar juegos y aplicaciones actuales.

La moda de las consolas retro no para, y firmas como Ayaneo o sobre todo Anbernic están subidas a esta ola desde el primer momento, con multitud de modelos que recuerdan a consolas históricas.

Una de las más destacadas es la Anbernic RG405V, que está disponible por menos de 100 euros en AliExpress con envío desde España en sus dos versiones, una de ellas con carcasa transparente morada.

Esto significa que, comprándola ahora, la recibes seguro en menos de una semana y con las máximas garantías que se pueden dar a un producto vendido en nuestro país, además de un fabricante que ya es bastante conocido en el mundillo del gaming.

Anbernic RG405V Esta consola de aspecto retro o vintage tiene corazón Android y toda la disponibilidad de aplicaciones de Google Play.

A pesar de su aspecto, esta consola de Anbernic usa sistema operativo Android. Es decir, que a todos los efectos usarla será como usar un móvil, solo que no permite hacer llamadas, pero sí conectarte a internet vía WiFi. La pantalla es ultracompacta, de 4 pulgadas nada más, pero esto permite que apenas pese y que puedas llevarla sin problemas en un bolsillo.

La primera impresión no lo es todo, pero sí importante

A pesar de que su estética recuerda a la clásica Game Boy Color, este dispositivo no solo despierta nostalgia, sino que también ofrece un rendimiento sólido para juegos modernos de Android y servicios en la nube como Xbox Game Pass.

Su enfoque en la comodidad y la ergonomía la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una alternativa más práctica y cómoda que jugar en un teléfono móvil, especialmente durante sesiones largas de juego.

Estos son los dos colores de la consola de Anbernic. Aliexpress

El diseño es probablemente su punto más llamativo. Está disponible en varias versiones y algunas de ellas presume de colores vibrantes y un estilo que evoca a las consolas noventeras, un homenaje a los dispositivos que marcaron una generación.

Sin embargo, no se trata solo de apariencias: su construcción robusta y ergonómica asegura que sea cómoda de sostener durante horas. Los botones y joysticks están diseñados para ofrecer una respuesta precisa y agradable al tacto, lo que hace que jugar sea una experiencia placentera y sin fatiga. Además, su tamaño compacto la hace fácil de transportar, permitiéndote llevarla contigo a cualquier lugar.

Juegos de Android y Game Pass

Con un procesador Unisoc Tiger T618, ofrece un rendimiento más que suficiente para juegos móviles exigentes. Aunque no está diseñada para los títulos más exigentes de la actualidad, su potencia es ideal para juegos de Android y servicios en la nube. Con 4GB de RAM, la consola puede manejar múltiples aplicaciones y juegos sin problemas.

Además, cuenta con 128GB de almacenamiento interno, que puede ampliarse mediante una tarjeta microSD, lo que te permite llevar contigo una gran biblioteca de juegos y aplicaciones.

El hecho de que la Anbernic RG405V funcione con Android es una de sus mayores ventajas. Este sistema operativo no solo permite acceder a la Google Play Store y descargar una amplia variedad de juegos y aplicaciones, sino que también abre la puerta a servicios de juegos en la nube como Xbox Game Pass.

Esto significa que, con una conexión a internet estable, puedes disfrutar de títulos AAA directamente en la consola, sin necesidad de hardware adicional. Esta funcionalidad la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan una experiencia de gaming en la nube en un formato portátil, aunque lógicamente hay algunos juegos que incluso así requieren de algo más de potencia que un chip Unisoc.

Títulos populares como Genshin Impact, Call of Duty: Mobile y Among Us funcionan sin problemas en esta consola, y los controles físicos mejoran significativamente la experiencia en comparación con jugar en un teléfono. La combinación de potencia, controles ergonómicos y una pantalla de calidad hace que la RG405V sea una excelente opción para los amantes de los juegos móviles.

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