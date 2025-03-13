El Scalextric y Mclaren Fórmula 1 de Lego, rebajados: los mejores regalos para que papá vuelva a la infancia

Además del juego icónico de coches de carrera, los sets de construcción son un buen detalle para el Día del Padre y ahora están en oferta para la ocasión.

Dar con el regalo perfecto para el Día del Padre no es fácil y tirar de nostalgia me parece una maravillosa opción. Los relojes Casio son una buena alternativa, sobre todo si apostamos por modelos que cuestan menos de 50 euros en Amazon. Pero si quieres emocionar a papá, te proponemos unos regalos que les harán regresar a su infancia: el famoso Scalextric y otras propuestas relacionadas con el mundo del motor.

No hay niño de entre los 80 y los 2000 que no haya crecido entre carreras de coches que se salían del circuito o soñando con convertirse en el mejor piloto de todos los tiempos. Por ello, estos regalos son la mejor oportunidad de rememorar viejos tiempos y disfrutar juntos de batallas épicas.

Para facilitarnos la decisión, algunos de los circuitos de Scalextric y los sets de construcción de Lego están en oferta para que este Día del Padre puedas acertar con el regalo.

La pista original de Scalextric, 50 euros más barata

Pista Linea Orginal System Open Rally Scalextric. El Corte Inglés

Con dos coches de rally míticos incluidos, este kit incluye una pista en escala 1:32 con un trazo de 5,2 metros de longitud, con una gran chicane. Por un lado, incluye la réplica del Hyundai i20 que Sebastien Loeb y Daniel Elena emplearon en 2019 y, por otro, el Ford Puma de Tanak y Jarveoja de 2023. Ahora está rebajado un 25%.

El coche de carreras McLaren Formula 1, rebajado

Coche de Carreras McLaren. ToysRus

Los amantes de los coches de carrera y los McLaren tienen que tener este set en su poder, en una de las versiones más fieles llena de detalles. Desde su motor de 6 cilindros en V y sus diferenciales, todo nos lleva al circuito de competición. El set incluye un set de 1432 piezas y ahora está rebajado en carrito un 20% en la Lego Week por el Día del Padre.

Un vehículo lunar

Vehículo de exploración lunar del Apolo. Fnac

Y de la competición en la pista a la estelar. Para los padres más frikis del universo, este Lego Technic que recrea el vehículo de exploración lunar del Apolo es una auténtica joya. No le falta ningún detalle: la cámara de televisión con ante, herramientas y rocas lunares, entre ellas la Big Muley, la muestra más grande traída a la Tierra.

Más allá de coches de carrera

Aunque los vehículos de carrera son algunas de las opciones más sorprendentes, también podemos apostar por otras maquetas. De Lego, por ejemplo, encontramos múltiples opciones para los amantes de Star Wars, desde los cascos de los diferentes personajes, como el de Darh Vader al 20%, o las naves emblemáticas como el Halcón Milenario.

Para cinéfilos adictos a Marvel, las figuras de Spider Man o Capitán América son baratas y todo un acierto. Claro que, nuestra gama favorita es la Architecture, que permite tener a escala las maravillas del mundo, como la Gran Pirámide de Giza o el skyline de Londres. Y, por supuesto, para verdaderos coleccionistas, el Callejón Diagon de Harry Potter es una de las construcciones más bonitas.

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