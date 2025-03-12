Que llueva o truene: este parque de calistenia para casa es sorprendentemente barato y se monta en minutos

Entrenar en casa es una opción cada vez más popular para quienes buscan comodidad y flexibilidad en su rutina. Contar con un equipo de calistenia como una 'power tower' puede ser la solución perfecta.

Cada vez es más habitual que los entrenamientos en casa formen parte de nuestra rutina. Las razones son variadas: ahorro de tiempo, flexibilidad de horarios y, por supuesto, la comodidad de entrenar sin tener que desplazarse.

Quizá por esto los equipos de calistenia hayan ganado tanto terreno. Son estructuras versátiles que permiten realizar una gran variedad de ejercicios usando únicamente el peso corporal. Dominadas, fondos, elevaciones de piernas, flexiones... Las opciones son muchas y, lo mejor, es que permiten un entrenamiento completo de fuerza y resistencia sin necesidad de máquinas sofisticadas o pesas.

Eso sí, no todos los equipos son iguales. La clave está en la estabilidad de la estructura, en los puntos de apoyo antideslizantes y en los ajustes que permitan adaptar el equipo a distintas alturas. Y una opción sencilla y versátil es la Power Tower Dip Station, que además es muy barata: tan solo 89 euros.

Un equipo sencillo para entrenar en casa



Con esta estación de entrenamiento podrás hacer diferentes ejercicios de tren superior en casa. Angela Montañez | AliExpress

La Power Tower Dip Station es un buen ejemplo de este tipo de equipos de entrenamiento. Se trata de una estación multifuncional que puede ser una buena alternativa si quieres montar un espacio básico de calistenia sin ocupar demasiado espacio en casa. Es una estructura pensada para entrenamientos de fuerza usando el propio peso corporal, y su diseño permite realizar una variedad de ejercicios como dominadas, dips, elevaciones de piernas o incluso flexiones con apoyo.

Permite ajustar la altura en función de tus necesidades, desde los 183 hasta los 233 centímetros. Esto hace que el equipo se adapte a usuarios de diferentes alturas, e incluso es posible que varios miembros de la familia puedan usarla. La estructura está fabricada en acero aleado, lo que proporciona una buena estabilidad durante el ejercicio, siempre que el montaje y el uso sean adecuados.

Además, incluye detalles que mejoran la comodidad, como los acolchados de espuma de alta densidad en los reposabrazos y el respaldo, y recubrimientos antideslizantes en la barra de dominadas. Son aspectos importantes si quieres entrenar con seguridad y minimizar molestias o posibles resbalones mientras realizas ejercicios en suspensión o apoyado en la estructura.

Una opción versátil para completar tus entrenamientos



El diseño de la Power Tower Dip Station está pensado para facilitar una rutina de ejercicios de calistenia completa sin necesidad de otros complementos. Su estructura permite trabajar distintos grupos musculares: desde los dorsales y los brazos en las dominadas, hasta el abdomen y el core con las elevaciones de piernas. También se pueden hacer fondos para tríceps, lo que ofrece una rutina bastante equilibrada para el tren superior.

En cuanto a la estabilidad, soporta hasta 150 kilos de peso. Esto hace que sea adecuada para la mayoría de los usuarios, siempre teniendo en cuenta la correcta colocación de la base y el uso en superficies niveladas. Los refuerzos de soporte y las bases antideslizantes son claves para que el equipo no se mueva mientras se entrena.

Por último, aunque no es una estación profesional, puede ser una opción interesante para quienes buscan un equipo sencillo, sin necesidad de taladrar paredes ni realizar instalaciones fijas. Su montaje es relativamente sencillo y no se requieren herramientas adicionales, ya que vienen incluidas en el paquete.

En definitiva, un equipo versátil, fácil de instalar, barato y que cumple con lo básico para quienes buscan entrenar fuerza y calistenia sin salir de casa.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.