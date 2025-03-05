Descuento épico en uno de los relojes deportivos de Garmin que supera a la gama Fenix

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Además de la reconocida serie Garmin Fenix, la marca ofrece otro reloj de gama alta ideal para quienes practican 'trail running', ciclismo y deportes al aire libre, con gran precisión en el posicionamiento GPS.

Si practicas running o triatlón, seguramente ya conoces la reputación de Garmin en el mundo de los relojes deportivos. Esta marca se ha consolidado como la opción de referencia para deportistas de todos los niveles, desde aficionados en carreras populares hasta profesionales en preparación para los Juegos Olímpicos.

Aunque Garmin ofrece modelos accesibles que rondan los 100 euros, su gama más codiciada pertenece a las series Fenix y Epix, relojes de alto rendimiento diseñados para quienes buscan precisión y resistencia. La buena noticia es que ahora puedes conseguir uno de sus modelos más avanzados con un descuento de 230 euros en Amazon, quedando en 616,90 euros.

Si bien sigue siendo una inversión importante, este reloj justifica su precio con características que lo convierten en una de las mejores opciones para deportistas de alto nivel, especialmente aquellos que pasan largas horas al aire libre practicando ciclismo, trail running o senderismo.

Resistencia extrema y una autonomía inigualable



El Garmin Epix 2 es un reloj inteligente avanzado diseñado para aquellos que tienen un estilo de vida activo. Angela Montañez | Garmin

El Garmin Epix 2 ha sido diseñado para soportar condiciones extremas, con un diseño robusto resistente a golpes, salpicaduras y arañazos. Además, cuenta con varias certificaciones militares, lo que garantiza su durabilidad en los entornos más exigentes.

Uno de sus puntos fuertes es la autonomía de la batería, ofreciendo hasta 58 horas de posicionamiento GPS continuo, ideal para rutas largas en la montaña o entrenamientos prolongados.

Si se utiliza en modo smartwatch, sin el uso intensivo del GPS, la batería puede durar hasta 31 días, una cifra impresionante que pocos relojes en el mercado pueden igualar.

Métricas avanzadas para optimizar tu entrenamiento



Este reloj Garmin no solo ofrece resistencia y autonomía, sino que también recopila y analiza una gran cantidad de datos para mejorar tu rendimiento deportivo. En deportes como la natación, mide la cantidad de brazadas y la eficiencia a través del índice SWOLF, ayudando a optimizar la técnica.

Sin embargo, es en el running donde realmente destaca, proporcionando métricas como potencia de carrera, cadencia, ritmo y proyección de tiempo en carrera. Además, con la ayuda de Garmin Coach, el reloj adapta entrenamientos personalizados según tu nivel y objetivos, brindando una experiencia única para corredores de cualquier nivel.

También incorpora la medición del VO2 Max, un indicador clave de la capacidad cardiovascular y del impacto del entrenamiento en tu estado físico. Esto permite evaluar si realmente estás mejorando y ajustar tu planificación para alcanzar tus mejores marcas.

Por todo esto, este modelo de Garmin es una herramienta imprescindible para optimizar el rendimiento deportivo y el estado físico. Con el descuento de 230 euros en Amazon, es una inversión que merece la pena.

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