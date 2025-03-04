Aliexpress destroza a sus competidores con la rebaja de 260 euros en los auriculares de conducción ósea de Shokz

Estos dispositivos han revolucionado la forma en que escuchamos música, permitiendo disfrutar del sonido sin aislarse del entorno. Ofrecen una combinación de comodidad, calidad y seguridad.

Al elegir auriculares inalámbricos, cada vez más personas buscan alternativas que ofrezcan mayor comodidad y seguridad, especialmente en actividades al aire libre. De ahí la creciente popularidad de los auriculares de conducción ósea, que ofrecen una forma diferente de escuchar música sin aislarse por completo del entorno.

A diferencia de los auriculares in-ear o over-ear, los modelos de conducción ósea no se introducen en el canal auditivo, sino que transmiten el sonido a través de vibraciones en los huesos del cráneo. Esto permite que los oídos permanezcan libres, lo que es ideal para deportistas, ciclistas, runners o cualquier persona que necesite estar atenta al tráfico o a su entorno mientras disfruta de su música o podcasts favoritos.

Además de la seguridad, este tipo de auriculares también son una excelente opción para quienes experimentan molestias con los modelos convencionales. Su diseño ergonómico y ligero evita la presión en los oídos y minimiza la fatiga auditiva tras un uso prolongado. Y no son nada caros: los de Shokz, una de las marcas más reconocidas de este sector, tienen una rebaja de 260 euros en AliExpress, quedándose en tan solo 125 euros.

Un sonido diferente sin renunciar a la calidad



La tecnología 'open-air' de estos auriculares te permite permanecer conectado con tu entorno para mayor seguridad y garantizar un rendimiento ininterrumpido. Angela Montañez | Shokz

La marca Shokz se ha posicionado como una de las más destacadas. Sus auriculares OpenRun Pro combinan innovación, comodidad y resistencia para ofrecer una experiencia de audio óptima en cualquier situación.

Uno de sus puntos fuertes es su diseño open-ear, que permite escuchar música o atender llamadas sin perder el contacto con lo que ocurre alrededor. Además, el ajuste es estable gracias a su estructura de titanio, lo que evita deslizamientos incluso en sesiones de entrenamiento intensas.

En cuanto a la calidad del sonido, los Shokz OpenRun Pro incorporan la tecnología TurboPitch, que mejora los bajos y ofrece un sonido más envolvente. Todo esto en un diseño con resistencia al agua con certificación IP55, lo que los hace ideales para entrenamientos en exteriores o en condiciones de humedad.

Una opción versátil más allá del deporte



Aunque los Shokz OpenRun Pro están pensados principalmente para deportistas, su diseño y características los convierten en una opción versátil para otros usos. Su autonomía de hasta 10 horas los hace ideales para jornadas completas de trabajo, viajes largos o simplemente para disfrutar de música y llamadas sin interrupciones.

El sistema de carga rápida es otro punto a favor. Con solo 5 minutos de carga, se obtienen hasta 1,5 horas de reproducción, lo que es perfecto para quienes necesitan un extra de batería antes de salir de casa o iniciar una sesión de entrenamiento. Además, cuentan con micrófonos con cancelación de ruido, lo que permite mantener conversaciones claras incluso en entornos ruidosos.

En definitiva, los Shokz OpenRun Pro son una excelente opción para quienes buscan una alternativa innovadora a los auriculares tradicionales. Ideales tanto para entrenar como para el uso diario, son bastante baratos para todas las ventajas que ofrecen en diferentes escenarios.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.