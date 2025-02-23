Las zapatillas de Nike con placa de carbono que prometen mejorar tus marcas, ahora 60 euros más baratas

Esta prestación que tienen las Vaporfly es una de las más buscadas entre los corredores de asfalto por la reactividad que ofrece para la carrera.

Aunque mantenerse saludable es motivo más que suficiente para hacer ejercicio, el mejorar nuestras marcas también supone una motivación para seguir esforzándonos en los entrenamientos. Las zapatillas que usemos para ello, además de poder evitar o propiciar las lesiones, también pueden ayudar a rascarle algunos segundos al crono.

Esto lo consiguen las cada vez más populares placas de carbono que integran algunas zapatillas de running y que sirven para maximizar el retorno de energía. Estas consisten en una delgada fibra de carbono que se inserta en la entresuela de la zapatilla, bajo capas de material de amortiguación, para ofrecer una mayor reacción a la pisada.

Por ello, para los adictos a este deporte, el carbono se ha convertido en un gran aliado para mejorar el crono y, por tanto, las zapatillas que lo incluyen, las más demandadas. Unas de ellas, las Vaporfly 3, de Nike, están ahora 60 euros rebajadas en la web oficial y son perfectas para mejorar marca en una competición.

Las Vaporfly con placas de carbono

Zapatillas de 'running' Nike Vaporfly 3. Nike

Estas zapatillas de Nike son perfectas para los corredores que quieren potenciar sus marcas personales, añadiendo ritmo y velocidad. Se trata de un modelo de competición que incluye una placa de carbono que proporciona una reactividad muy requerida para este objetivo.

Además de este sistema, la espuma que incluye de talón hasta puntera ofrece un mayor retorno de energía sin que esto suponga un extra de esfuerzo. Otro de los detalles que permiten mejorar la marca es la mediasuela que sobresale por el talón, lo que permite reducir el peso en el interior para lograr una pisada más estable.

Aunque conseguir este modelo requiere de cierta inversión, ahora está rebajado un 25%, lo que merece la pena, puesto que podemos ahorrarnos 65 euros en su compra. Así, de costar casi 260 euros, ahora cuestan menos de 195. Este precio es para las zapatillas de running en una combinación de color blanco y salmón, pero también el de multicolor. El modelo Eliud Kipchoge, en referencia al laureado atleta que las puso en el olimpo, también está rebajada, con un precio de 202 euros.

Estas zapatillas llevan el nombre del laureado atleta. Nike

Cuándo utilizar zapatillas de carbono

Aunque las prestaciones de esta zapatilla son muy jugosas, no está al alcance de todos los runners (y no por la inversión que requieren). Para sacarle partido al carbono y evitar un uso inadecuado que pueda desencadenar en lesiones, es indispensable que los corredores que decidan usarlas tenga buena técnica de carrera, así como buenos ritmos.

Además, no se trata de zapatillas que sea recomendable usar en cualquier entrenamiento, sino que es aconsejable reservarlas para la competición.

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