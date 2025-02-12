Gym in the box, la solución económica de Lidl con la que evitarás la pereza de entrenar en casa

Por menos de 40 euros, la cadena de supermercados ofrece un dispositivo portátil y fácil de usar en casa con el que podemos ponernos en forma.

Hace unos años, debido a la crisis sanitaria en España, hacer ejercicio en casa se convirtió en el único modo de mantenerse en forma. Así, en muchos hogares se equiparon con máquinas y elementos para hacer ejercicio que ahora han quedado en el olvido. Sin embargo, aunque practicarlo en la calle o en un centro especializado tiene sus ventajas, hacer deporte en casa tiene muchos beneficios, muchos de ellos avalados por expertos.

Desde el evitar salir abrigados con varias capas cuando hace mucho frío hasta la comodidad de no perder tiempo en los desplazamientos. Además, no hay por qué renunciar a ir al gimnasio por hacer ejercicio en casa. Pueden ser complementarios e incluso algunas disciplinas pueden requerirlo.

Con esta premisa, Lidl ha lanzado el dispositivo fitness que necesitamos en casa. Se trata de un gym in the box, lo que es lo mismo, un gimnasio en casa, un concepto que se popularizó al disponer en un espacio reducido de todo lo necesario para hacer ejercicio. En el caso de la propuesta de Lidl, se trata de una pequeña caja que permite realizar ejercicios de tracción en cualquier lugar.

Qué es un 'gym box'

Este dispositivo permite realizar ejercicios de tracción. Lidl

Los ejercicios de tracción son perfectos para fortalecer ciertas cadenas de músculos y la suerte es que practicarlos en casa es muy sencillo, más si apostamos por soluciones como el gym in the box de Lidl. Se trata de un compacto entrador de cable que puede anclarse en varios lugares del hogar para poder realizar este tipo de ejercicios. Para ello incluye diferentes anclajes. Por ello, también es útil para poder llevarlo de viaje.

En cuanto a la resistencia que ofrece, se pueden ajustar de 2 a 17,5 kilos, por lo que permite tonificar a muchos niveles. Además, es apto para trabajar tanto el tren inferior como el superior, convirtiéndose en un completo aparato de ejercicio.

Cuáles son los ejercicios de tracción



Este dispositivo permite hacer múltiples ejercicios. Lidl

Como se observa en las imágenes, los ejercicios de tracción son de lo más variados y permiten trabajar todo el cuerpo. Así, el dispositivo de Lidl se puede colocar en diferentes superficies, como el pomo o el bajo de la puerta o sujetar con la mano. Esto dependerá de la zona que queramos tonificar.

Así, por ejemplo, entre los movimientos de tracción podemos trabajar el tren superior colocando el dispositivo en el pie y ejerciendo tracción de la cuerda con el brazo. Para esta misma zona, podemos recurrir al ejercicio típico de remo: un extremo lo sujetamos con los brazos y otro con el bajo de la puerta y estiramos con ambos brazos. Igual con la pierna, al sujetar el gadget en el bajo de la puerta y enganchar el otro extremo en el pie.

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