Amazon pisa el acelerador: vende un Garmin con carga solar y linterna por 200 euros menos

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El Garmin Fenix 7X Solar es uno de los mejores relojes deportivos del mercado, y ahora Amazon está liquidando stock con una sustanciosa rebaja de precio.​

No hay deportista sobre el planeta tierra que no conozca a Garmin, que junto con otras marcas especializadas en gadgets deportivos como Suunto, Polar o Coros es la referencia para todos aquellos que quieren seguir de cerca sus métricas cuando hacen ejercicio.

Aunque venden relojes en prácticamente todos los segmentos, los Garmin Fenix son la joya de la corona de su catálogo, sobre todo el Fenix 8, el último en llegar, aunque es verdad que cuesta casi 900 euros.

Hay una alternativa algo más barata, el Fenix 7X Solar, que además está más que rebajado de precio en Amazon, que le ha metido de golpe casi 200 euros de descuento, se entiende que de forma temporal hasta agotar stock.

Garmin Fenix 7X Solar Este reloj deportivo tiene la autonomía de batería más extensa del sector gracias a su panel fotovoltaico para carga solar.

Esta liquidación pone a tiro uno de los mejores relojes deportivos del mundo, con GPS ultrapreciso, linterna, pantalla a color y resistencia a todo tipo de inclemencias. Aunque haya otro modelo más reciente a la venta, ahora mismo en calidad-precio el Fenix 7X Solar tiene poco o nada que envidiarle.

Además, lo vende Amazon, tienda de la máxima confianza para hacer un desembolso de estas características, ya que, si algo sale mal, tienes la certeza de que te van a dar una solución casi seguro o de que vas a obtener el reembolso de todo tu dinero.

Este dispositivo premium no solo destaca por su diseño robusto con caja de 51mm fabricada en materiales de alta calidad como titanio y cristal Power Glass, sino también por incorporar la carga solar, que hace que la batería sea prácticamente inagotable, y eso ayuda bastante si sueles hacer senderismo y montañismo.

La tecnología de carga solar aprovecha la energía del sol a través de su panel fotovoltaico integrado en la esfera. En condiciones óptimas, el Fenix 7X Solar puede alcanzar una autonomía extraordinaria de hasta 37 días en modo smartwatch y hasta 122 horas en modo GPS.

Con una sola carga y sin carga solar de por medio, este reloj puede funcionar hasta 28 días en modo reloj inteligente, lo que significa casi un mes completo de uso sin preocupaciones. En modo GPS estándar, ofrece hasta 89 horas de funcionamiento continuo, suficiente para completar incluso las competiciones de ultraresistencia más exigentes sin necesidad de recargar.

Además, dispone de diferentes modos de ahorro de energía que pueden extender aún más estos tiempos, adaptándose a las necesidades específicas de cada actividad o situación. Esta excepcional duración de batería elimina por completo la ansiedad por la carga que suele acompañar a los dispositivos electrónicos durante actividades prolongadas al aire libre.

Hagas el deporte que hagas, es buena opción

En el apartado deportivo, este reloj incluye perfiles preconfigurados para más de 30 actividades diferentes, desde las más convencionales como running, ciclismo, natación o entrenamiento en gimnasio, hasta disciplinas más especializadas como esquí, snowboard, surf, golf, escalada o paddle surf.

Cada perfil está meticulosamente diseñado para proporcionar métricas específicas y relevantes para cada deporte. Para corredores, ofrece análisis avanzados como la dinámica de carrera, el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical o la ratio vertical. Para ciclistas, proporciona datos de potencia, cadencia, y eficiencia del pedaleo. Los nadadores pueden monitorizar distancias, brazadas, estilos reconocidos automáticamente e incluso frecuencia cardíaca bajo el agua gracias a su sensor óptico mejorado.

Garmin Coach: tu entrenador personal digital

Garmin Coach es una de las funcionalidades más valiosas que ofrece el ecosistema Garmin, plenamente integrada en el Fenix 7X Solar. Este sistema consiste en un entrenador virtual personalizado que desarrolla planes de entrenamiento adaptativos específicamente diseñados para ayudar a los corredores a alcanzar sus objetivos, ya sea completar su primera carrera de 5K, mejorar su tiempo en media maratón o prepararse para una maratón completa.

Lo que hace especial a Garmin Coach es su capacidad de adaptarse a cada persona. A diferencia de los planes de entrenamiento estáticos, Garmin Coach evalúa continuamente el rendimiento del usuario, su progreso y su cumplimiento con las sesiones programadas, ajustando automáticamente las siguientes sesiones en dificultad, duración e intensidad. Si un entrenamiento resulta demasiado exigente o si el atleta muestra un progreso más rápido de lo esperado, el plan se modifica en consecuencia.

El sistema ofrece entrenamientos guiados paso a paso directamente en la pantalla del reloj, con indicaciones precisas sobre ritmo objetivo, intervalos, recuperaciones y zonas de frecuencia cardíaca.

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