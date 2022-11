Desde que la tecnología irrumpió en todos los ámbitos de nuestra vida, la práctica deportiva ya no ha vuelto a ser la misma. Ahora escuchamos música incluso debajo del agua mientras hacemos unos largos y no hacemos ni un solo entrenamiento sin un smartwatch en nuestra muñeca que se encargue de analizar cada sesión para, posteriormente, poder controlar nuestra evolución. El mundo del running ha sido uno de los primeros en gritar aquello de "no sin mi reloj inteligente", y no hay profesional o aficionado que no cuente con estos dispositivos.

Ante tanta popularidad, las opciones disponibles son múltiples, empezando por las pulseras de actividad, un gadget muy adecuado para quienes se inician en la práctica del running. Nuestros preferidos, sin embargo, son los relojes inteligentes que cuentan con un amplio abanico de prestaciones muy útiles para practicar deporte. Para escoger el más adecuado para nosotros, tenemos que establecer un presupuesto máximo que queremos invertir y ver las características que queremos que incluyan, ya sean las métricas de salud más importantes, GPS u otras prestaciones interesantes para la actividad deportiva. Bajo estas líneas seleccionamos algunos modelos que nos han encantado... ¡por menos de 200 euros!

'Smartwatches' para deportistas por menos de 200 euros

El Forerunner 45S, de Garmin, con planes personalizados. La marca, una de las favoritas de los runners, ofrece GPS y monitorización de la frecuencia cardiaca en este modelo. Además, te ayuda a conseguir tus objetivos, ya que es compatible con los planes de entrenamiento personalizados de Garmin Coach. De hecho, se pueden personalizar para objetivos de 5, 10 kilómetros o media maratón. Permite notificaciones e incluye sistemas de seguridad y asistencia en caso de emergencia.

El Forerunner 45S, de Garmin. El Corte Inglés

El Mi Watch, de Xiaomi, con más de 100 modos deportivos. Si complementas tus entrenamientos de running con la realización de otras disciplinas para ser más competitivo en carrera, lo que necesitas es un dispositivo que registre más modos deportivos. El de Xiaomi permite analizar hasta 117 disciplinas para las que, además, detecta automáticamente cuándo empezar a practicar. Ofrece una batería de hasta 50 horas en modo deporte con GPS y permite personalizar las esferas del reloj y escoger entre varios colores de correas. Es ligero, monitoriza la frecuencia cardiaca y revisa el oxígeno en sangre.

Mi Watch, de Xiaomi. Xiaomi

El Amazfit GTS3 Graphite, para un análisis completo de la salud. La calidad de los entrenamientos va unido a nuestro nivel de salud y, por ello, este dispositivo analiza cuatro métricas importantes que pueden influir en las sesiones: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés y velocidad de respiración. Es ligero y con una pantalla Ultra HD Amoled para que no perdamos de vista ningún dato necesario.

Amazfit GTS3 Graphite. El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.