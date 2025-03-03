Las nubes gratuitas nunca son suficiente: este disco duro cuenta con gran almacenamiento y solo lo pagas una vez

Contar con un disco duro externo sigue siendo una de las mejores maneras de evitar los gastos recurrentes de los servicios en la nube y asegurando un acceso permanente a tus archivos sin depender de suscripciones.

Cada vez todo es más digital, y la cantidad de archivos que almacenamos no deja de crecer, desde documentos hasta fotos, vídeos e incluso videojuegos. Además, cada vez es más importante poder acceder a esta información desde cualquier lugar, lo que ha impulsado la popularidad de los servicios en la nube.

Sin embargo, depender de plataformas como Google Drive, Dropbox o iCloud implica un gasto constante en suscripciones que pueden sumar cientos de euros al año, especialmente si se agota el espacio disponible y es necesario ampliar el plan. Para quienes buscan una alternativa más rentable a largo plazo, opciones como un NAS doméstico o un disco duro externo con acceso remoto son soluciones viables y económicas.

Entre las mejores opciones, destaca el Western Digital My Book de 18 TB, un disco que combina capacidad, seguridad y velocidad a un precio competitivo. Actualmente, se puede conseguir en Amazon por 387 euros (y por el mismo precio en PcComponentes), lo que representa una inversión única que a la larga supone un ahorro significativo.

Una alternativa eficiente a la nube



My Book es un disco de almacenamiento de sobremesa seguro que ofrece una gran cantidad de espacio para guardar tus fotos, vídeos, música y documentos. Angela Montañez | Western Digital

Este disco duro externo no es solo una unidad de almacenamiento convencional, sino que permite realizar copias de seguridad completas tanto en Windows como en macOS, proporcionando una solución similar a los servicios en la nube, pero sin las cuotas mensuales.

Con 18 TB de capacidad, ofrece espacio más que suficiente para almacenar grandes bibliotecas de juegos, vídeos en 4K, archivos de trabajo y fotos en máxima calidad, sin preocuparse por quedarse sin espacio. La ventaja más evidente es que el pago se realiza una única vez, sin necesidad de renovaciones periódicas.

Si bien la nube facilita el acceso desde cualquier dispositivo, tiene la desventaja de que el almacenamiento está sujeto a una suscripción. Una vez que se deja de pagar, es obligatorio descargar todos los archivos antes de perder el acceso a ellos. Con un disco como el WD My Book, los datos permanecen siempre disponibles sin depender de terceros.

Mayor privacidad y control sobre tus datos



Otro factor a considerar es la creciente preocupación sobre la privacidad en los servicios en la nube. Muchas compañías han actualizado sus políticas de uso, permitiéndose analizar los archivos de los usuarios con el fin de alimentar sistemas de inteligencia artificial, lo que ha generado controversia y descontento entre los consumidores.

Al mantener los datos en almacenamiento local, incluso con la opción de acceso remoto, se garantiza que solo el propietario pueda acceder a ellos, sin riesgos de exposición o usos no autorizados.

Además, el Western Digital My Book es un producto gestionado directamente por Amazon, en caso de comprarlo en este ecommerce, con envío gratuito y, para los usuarios de Amazon Prime, la entrega se realiza en 24 horas en muchos casos. En el caso de escoger a PcComponentes, el envío también es gratuito y aseguran que mañana mismo lo tienes en casa. Para quienes buscan una solución definitiva al problema del almacenamiento sin depender de suscripciones, esta es una opción difícil de superar.

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