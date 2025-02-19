Microsoft, a por Google: rebaja en Amazon todo Office con hasta 6TB de almacenamiento

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Microsoft está ofreciendo una promoción imperdible en su suscripción 365 Familiar, permitiendo acceder a hasta seis cuentas con 1TB de almacenamiento en OneDrive por usuario, todo a un precio reducido.

El almacenamiento en la nube se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida digital, especialmente para conservar fotos y archivos de manera segura en nuestros ordenadores de sobremesa y portátiles, ya que nos ayudan a gestionar mejor el almacenamiento físico de los mismos y acceder a nuestros archivos desde diferentes dispositivos.

Servicios como Google One, Dropbox y OneDrive permiten realizar copias de seguridad automáticas, pero con el tiempo, la demanda de espacio sigue creciendo y los planes gratuitos se quedan cortos. Por eso, si te has quedado sin espacio en tu cuenta actual, Microsoft tiene una alternativa interesante.

Por 90,99 euros, puedes obtener una suscripción anual a Microsoft 365 con acceso para seis cuentas, cada una con 1TB de almacenamiento en OneDrive, así como Norton 360 Deluxe incluido. Un total de 6TB de espacio en la nube por un precio muy competitivo.

Norton, Office, Teams y Copilot incluidos



Esta suscripción incluye hasta 6TB de almacenamiento en OneDrive y Norton 360 Deluxe. Angela Montañez | Microsoft

Esta suscripción a mitad de precio no solo ofrece almacenamiento, sino que también incluye el paquete completo de Office con aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint, tanto en su versión de escritorio como en la nube. Además, cuenta con herramientas colaborativas como Microsoft Teams y la integración con Copilot, el asistente de inteligencia artificial basado en la tecnología de ChatGPT.

Con Copilot, puedes optimizar tu productividad de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes completar textos en Word con sugerencias automatizadas, mejorar documentos en Excel mediante análisis de datos impulsados por IA e incluso crear presentaciones en PowerPoint con solo describir lo que necesitas.

La compra también incluye Norton 360 Deluxe, perfecto para proteger diferentes dispositivos, desde el propio ordenador hasta móviles y tablets. Se trata de una de las mejores opciones para protegerse contra malware, phishing y ransomware, y una excelente manera de acceder a Internet desde cualquier red WiFi con la garantía de un cifrado de nivel bancario con Secure VPN.

Con activación instantánea

Si solo necesitas una cuenta personal, Microsoft ofrece una versión de Microsoft 365 Individual por 73,99 euros al año, pero por menos de 20 euros más, la versión para seis usuarios resulta mucho más conveniente. Puedes compartir las cuentas con familiares o amigos y repartir el coste, lo que hace que el precio por persona sea aún más bajo: apenas 15 euros.

Al comprar la suscripción en Amazon, recibirás un código digital por correo electrónico que podrás canjear en la web oficial de Microsoft. Al tratarse de un producto digital, no tendrás que esperar envíos físicos: en pocos minutos podrás disfrutar de Office, OneDrive y todas las herramientas premium.

Si buscas una solución completa para almacenamiento, productividad y herramientas de IA, esta oferta de Microsoft 365 es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo tu inversión, y más ahora que está a mitad de precio.

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