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Las camisetas personalizadas más divertidas (y baratas) que aún puedes encargar para el Día del Padre

Encontrar el regalo perfecto para el día del padre es más fácil de lo que piensas.
Encontrar el regalo perfecto para el día del padre es más fácil de lo que piensas.Freepik
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Ainhoa Estaregui
El 19 de marzo se celebra esta efeméride y todavía estamos a tiempo de encontrar el regalo perfecto para nuestro padre. 

Aunque marzo es el momento del año en el que se inicia la primavera y llega el esperado cambio de hora de verano, este mes también tiene otra efeméride importante. Y es que el próximo 19 de marzo es el Día del Padre en España, un momento perfecto para recordarle a nuestro progenitor cuánto significa para nosotros. Para ello, encontrar el regalo perfecto para padres es indispensable. 

No suele resultar fácil saber qué regalar a un padre. Sabemos que los regalos clásicos son todo un acierto, como los relojes o los típicos calcetines. Sin embargo, nos gusta apostar por regalos originales o personalizados que le emocionen. Y en La Tostadora tienen exactamente lo que buscamos. 

En concreto, nos han encantado las camisetas personalizadas o con frases muy divertidas que sabemos van a encantar a todos los padres. Bajo estas líneas seleccionamos nuestras favoritas. Todas ellas están disponible en una gran variedad de colores y en tallas de la XS a la 5XL. Además, el diseño puede personalizarse y decidir dónde se quiere colocar la estampación. 

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Las mejores camisetas para regalar a papá

Camiseta para papá con fotos personalizadas.
Camiseta para papá con fotos personalizadas.LaTostadora
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Los regalos con fotos son una de las opciones personalizadas favoritas porque permiten plasmar los recuerdos en diferentes productos. Nos quedamos con este modelo con fotos que forman la palabra papá. 

Camiseta 'El mejor padre de la galaxia'.
Camiseta 'El mejor padre de la galaxia'.LaTostadora
Comprar por 18,90 euros

Si tu padre es un cinéfilo confeso, las camisetas con referencias a películas son la mejor opción. Nos encanta esta personalizada que convierte a papá en el mejor de toda la galaxia, aunque la que rememora al icónico Marlon Brandon en El Padrino también es muy divertida. Ambas permiten incluir la cara del destinatario en la camiseta. También hay opciones de series míticas sin foto, como el modelo The Walking Dad. 

Camiseta Daddy Shark.
Camiseta Daddy Shark.LaTostadora
Comprar por 18,90 euros

Otra muy buena opción son las camisetas que hacen referencia a esas cosas que solo entienden padres e hijos. Desde el modelo de papá con batería baja hasta el papá en prácticas (¡con la L incluida!), aunque nuestro favorito es el Daddy Shark, en honor a aquellos padres que no dejan de tararear la canción. 

Camiseta Super Papá.
Camiseta Super Papá.LaTostadora
Comprar por 17,90 euros

Los padres frikis también tienen sus camisetas especiales. Nos encanta el modelo iDad que imita al iPhone y también los que hacen referencia a los superhéroes más famosos como esta de Super Papá al más puro estilo Superman. 

Camiseta para padres e hijos.
Camiseta para padres e hijos.LaTostadora
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Pero, sin duda, nuestras favoritas son las que van a conjunto para cada padre y sus hijos. The Original y The Remix, Ctrl + C y Ctrl + V, Maestro Jedi y Aprendiz de Jedi, el artista y la obra maestra son solo algunas de las opciones para este dúo. ¿Nuestra preferida? No podía ser otra que, de tal palo, tal astilla. 

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