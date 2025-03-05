Si tu WiFi no llega al baño, este aparato lo soluciona: es de Xiaomi, barato y se configura en segundos

Para solucionar este problema, el Mi WiFi Range Extender Pro de Xiaomi amplía la señal de forma sencilla y eficaz, permitiendo que llegue a cada rincón del hogar.

Tener una conexión WiFi rápida y estable en toda la casa se ha convertido en una necesidad, especialmente con el teletrabajo, el streaming y los dispositivos inteligentes cada vez más presentes en nuestro día a día. Sin embargo, no es raro encontrar zonas muertas donde la señal simplemente no llega, ya sea el baño, el balcón o habitaciones más alejadas del router.

Este problema suele deberse a muros gruesos, interferencias de otros dispositivos electrónicos o simplemente la distancia entre el router y los puntos donde queremos conectarnos. En estos casos, cambiar de proveedor o instalar un nuevo router no siempre es la solución más práctica ni económica.

Existen dispositivos diseñados para ampliar la cobertura de la red y eliminar los puntos sin señal. Los extensores WiFi son una opción sencilla y asequible para mejorar la conectividad sin necesidad de complicadas instalaciones o grandes inversiones. Y si hay una marca que ha sabido ofrecer soluciones accesibles y efectivas en este ámbito, esa es Xiaomi.

Más señal sin complicaciones

El repetidor WiFi de Xiaomi lleva dos antenas externas para mantener una velocidad de transmisión de 300 Mbps. Angela Montañez | Xiaomi

El Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro es un repetidor que mejora la cobertura WiFi en casa sin necesidad de configuraciones complejas. Su función principal es captar la señal del router y amplificarla, permitiendo que llegue a zonas donde antes no había conexión estable.

Una de sus ventajas es que cuenta con dos antenas externas que mejoran la recepción de la señal y permiten alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps. Esto es más que suficiente para navegar, ver contenido en streaming en alta calidad o jugar online sin cortes. Además, su capacidad para conectar hasta 16 dispositivos simultáneamente lo convierte en una opción ideal para hogares con múltiples equipos conectados.

Otro punto a favor es su facilidad de instalación. Basta con enchufarlo en una toma de corriente, conectarlo a la red WiFi a través de la app Mi Home y, una vez configurado, se puede colocar en la zona donde se necesite mejorar la señal sin tener que repetir el proceso. De esta manera, se puede llevar la conexión a habitaciones alejadas, baños, terrazas o cualquier otro espacio con mala cobertura.

El problema de las zonas sin cobertura WiFi en casa



Si tienes problemas de cobertura en casa, un extensor WiFi es una de las soluciones más accesibles y efectivas. No solo ayuda a mejorar la estabilidad de la conexión, sino que también permite optimizar el rendimiento de dispositivos como televisores, consolas, tablets o asistentes de voz, que dependen de una señal constante para funcionar correctamente.

Además, frente a otras opciones como cambiar de router o instalar un sistema de malla, un repetidor WiFi representa una solución más económica y fácil de implementar. En el caso del Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro, su diseño compacto, configuración sencilla y buen rendimiento lo convierten en una excelente opción para quienes buscan mejorar su conexión.

En definitiva, si tienes zonas sin cobertura en casa y quieres una solución rápida y asequible, este repetidor de Xiaomi es una alternativa eficaz para garantizar una señal estable en cada rincón del hogar.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.