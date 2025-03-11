Aceite de oliva picual a precio de 2020: menos de 5 euros por litro con un código descuento

Un compuesto presente de manera natural en las aceitunas y el aceite de oliva podría ayudar a combatir la obeesidad y la diabetes, de modo similar a fármacos como el Ozempic.

El aceite de oliva virgen extra es un básico imprescindible en la cocina mediterránea, valorado tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud, pero encontrar uno a buen precio es complicado.

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) se ha convertido en un auténtico símbolo de calidad y salud, gracias a sus propiedades nutricionales y a su capacidad para realzar el sabor de los alimentos. Utilizado tanto en crudo como en cocinado, forma parte de la dieta habitual de millones de personas, apreciado no solo por su sabor, sino también por sus beneficios para la salud cardiovascular y su alto contenido en antioxidantes.

Entre las muchas variedades disponibles, el picual es reconocido por su intensidad y su resistencia a la oxidación, lo que le permite conservarse mejor durante más tiempo y soportar altas temperaturas sin perder sus propiedades. Tiene un carácter fuerte, con notas amargas y un toque picante que lo diferencian de otras opciones más suaves como la arbequina o la hojiblanca.

En tiempos en los que el precio del aceite de oliva ha experimentado subidas considerables, encontrar un AOVE de calidad a un precio competitivo es una oportunidad que muchos no quieren dejar escapar. Y eso es precisamente lo que ofrece Cortijo Zahan con su aceite de oliva virgen extra de variedad picual, disponible por menos de 5 euros el litro con el cupón de descuento CDES10 en Aliexpress, un precio que recuerda al de hace varios años.

Cortijo Zahan: un picual de calidad



Este AOVE picual se elabora mediante procesos mecánicas sin adulterar la materia prima, exprimiendo directamente la oliva. Angela Montañez | Cortijo Zahan

El aceite de oliva virgen extra picual de Cortijo Zahan es una opción interesante para quienes buscan un producto de confianza para su consumo diario. Procedente de aceitunas recolectadas mediante procesos mecánicos y sometido a extracción en frío, este AOVE se caracteriza por su pureza y por conservar todas las propiedades de la oliva. Es un producto que apuesta por la tradición y la calidad, sin aditivos ni procesos que alteren su esencia natural.

Su alto contenido en ácido oleico (hasta un 80%) lo convierte en un aceite ideal tanto para frituras como para consumir en crudo. Su resistencia a las altas temperaturas hace que sea un aliado perfecto en la cocina diaria, sin perder de vista que donde realmente brilla es en una buena tostada, en ensaladas o en platos donde se busca que el sabor del aceite sea protagonista.

Pero lo que más destaca del Cortijo Zahan Picual es su frutado intenso, con notas a hoja verde, higuera y almendra. Dependiendo de la maduración de la aceituna, incluso se pueden encontrar matices de tomate verde o manzana. Esto lo convierte en un AOVE versátil, que puede usarse en platos tradicionales o en recetas más innovadoras, aportando siempre un toque fresco y aromático.

Un alimento saludable y un producto clave en la dieta mediterránea



En el caso del picual de Cortijo Zahan, su proceso de elaboración artesanal garantiza un producto de alta calidad. Se trata literalmente de un zumo de aceituna que se obtiene mediante procesos mecánicos y que no ha sido alterado en ninguna de sus fases de producción. Por eso, es un producto apreciado tanto por quienes buscan calidad como por quienes se preocupan por mantener una dieta saludable.

Además, este aceite es un ejemplo perfecto de cómo un producto tradicional puede combinarse con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Desde el cuidado del olivar hasta el proceso de producción, Cortijo Zahan apuesta por mantener un equilibrio entre la tradición y la sostenibilidad.

Por último, el envase de 5 litros de Cortijo Zahan es práctico para quienes hacen un uso frecuente del aceite en la cocina. Al ser un producto estable y duradero, es perfecto para familias que buscan una opción de calidad sin renunciar al ahorro.

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