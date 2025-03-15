Es el ordenador más barato que vende Apple, y ahora lo es más si cabe en Amazon

El Mac Mini es un Mini PC de Apple potentísimo y mucho más barato que los MacBook.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Los ordenadores de Apple no suelen ser baratos precisamente, y por eso sorprende el precio que tiene ahora el Mac Mini M4.

Todo el mundo sabe –sobre todos sus fans– que los dispositivos de Apple tienen muchas bondades, pero desde luego no es una de ellas el tener un precio asequible. Normalmente, la inversión merece la pena porque los iPhone, iPad y MacBook duran bastantes años, y además retienen buena parte de su valor de cara a una reventa, pero la inversión inicial es elevada siempre.

Por eso, si necesitas un Mac y los más de 1.000 euros que cuesta cualquier MacBook se te salen de presupuesto, hay otra alternativa mucho más barata, y de Apple: el nuevo Mac Mini M4, recién estrenado y con un precio muy competitivo, que además ahora en Amazon baja un poquito más hasta quedarse en solo 664 euros.

El procesador es de los más potentes que tiene Apple en su catálogo, y aunque es cierto que no se trata de un portátil, si sueles trabajar en casa es ideal porque ocupa poco espacio y hace que macOS funcione volando.

Apple Mac Mini M4 Con 16GB de memoria RAM y un nuevo procesador, este es uno de los Mac Mini más potentes presentados por Apple hasta ahora.

Un gran salto de esta edición es que la versión base, la más asequible de todas, viene ya con 16GB de memoria RAM, en lugar de los 8GB que eran habituales hasta ahora, y eso es importante cara a la durabilidad de un ordenador.

Además, lo vende Amazon, que es una tienda que da todas las garantías a la hora de hacer una compra de estas características. Suelen resolver los problemas rápidamente y, ante la duda, siempre hacen el reembolso si surge un problema irresoluble.

El envío es gratis, como siempre o casi siempre, y si tienes cuenta Prime puedes recibir tu nuevo PC en apenas 24 horas o incluso en menos, dependiendo de la zona en la que vivas.

Potencia brutal en formato mini

El procesador M4, desarrollado íntegramente por esta compañía sigue la filosofía de integración vertical que viene promoviendo Apple en los últimos años, que les lleva a acabar fabricando cuantos más componentes mejor para sus dispositivos.

No solo es más eficiente en el uso de energía, sino que proporciona una potencia bruta que permite abordar tareas que normalmente requerirían equipos de mayor tamaño y precio. La edición de vídeo en resolución 4K se realiza con una fluidez sorprendente.

Incluso los proyectos más ambiciosos en 8K, que supondrían un desafío para muchos ordenadores de gama alta, son gestionados con solvencia por este diminuto ordenador.

Pero quizás lo más impresionante del Mac Mini M4 es su capacidad para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial localmente. Modelos avanzados como Deepseek, que normalmente requerirían conectividad a servidores externos o equipos especializados con costosas tarjetas gráficas, funcionan directamente en este pequeño dispositivo.

Cabe en cualquier rincón y no se calienta

El Mac Mini forma parte de la categoría conocida como Mini PC, un segmento que ha ganado popularidad en los últimos años debido a la creciente demanda de equipos potentes que no sacrifiquen espacio.

A diferencia de los ordenadores de torre tradicionales, estos dispositivos ultracompactos se pueden colocar prácticamente en cualquier lugar. El Mac Mini M4 en particular puede ser ubicado discretamente detrás del monitor, en una esquina del escritorio o incluso montado bajo la mesa con accesorios específicos, liberando un valioso espacio de trabajo.

Este equipo funciona prácticamente en silencio incluso durante tareas intensivas. Mientras que otros ordenadores de alto rendimiento suelen convertirse en molestas fuentes de ruido al ser exigidos, el Mac Mini M4 mantiene un funcionamiento discreto que permite concentrarse en el trabajo sin distracciones.

La gestión térmica es otro de los aspectos destacables. A pesar de su potencia, mantiene temperaturas moderadas. Esto no solo mejora la experiencia del usuario al eliminar la sensación de calor en el espacio de trabajo, sino que también contribuye a la longevidad del dispositivo al reducir el estrés térmico de los componentes.

Es importante tener en cuenta que este enfoque requiere algunas consideraciones. Al adquirir un Mac Mini M4, debes contemplar la necesidad de periféricos adicionales. Un monitor de calidad es imprescindible para aprovechar las capacidades gráficas del equipo, así como un teclado y ratón que complementen la experiencia.

Dado el limitado número de puertos que impone su reducido tamaño, un hub o dock USB Tipo C se convierte prácticamente en un accesorio obligatorio para la mayoría de los usuarios.

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