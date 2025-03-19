AliExpress le copia a Amazon el chollo más buscado de cada Black Friday y lo rebaja un poco más

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El gigante asiático ha activado una oferta que siempre triunfa en el 'marketplace' durante Viernes Negro y es que se trata de un básico del hogar.

Hay ofertas que siempre se repiten en el Black Friday y en campañas similares, y vuelven cada año para que mucha gente las vuelva a aprovechar. Una de las más sonadas es la que deja los 96 rollos de papel higiénico marca Scottex a precio récord, cerca de los 20 euros.

Es cierto que, debido a la inflación, Amazon ya ni tan siquiera roza esa cantidad, pero por sorpresa AliExpress ha tomado el relevo, y por su 15 aniversario vende el megapack exactamente a 22,86 euros, que no está para nada mal.

Debes aplicar primero el código descuento ESAS02, que rebaja en 2 euros el precio que se muestra. Este cupón forma parte de los varios que la tienda ha activado en España para celebrar su 15º Aniversario, provocando una lluvia de chollos en todas las categorías, no solo en tecnología como suele ser habitual.

'Pack' de 96 rollos de Scottex Original Este 'megapack' te permite ahorrar en uno de los suministros más básicos del hogar.

El precio por unidad se queda en solo 0,23 euros, precio prácticamente de marca blanca en cualquier supermercado. Sin ir más lejos, ahora mismo el precio que tiene en Amazon es de casi 28 euros.

No solo el precio es bastante bueno, sino que además tienes envío gratis a cualquier parte de España, como es habitual en todas las compras a AliExpress, o al menos en las que superan los 10 euros.

En este caso, es Miravia la tienda que distribuye, también del grupo Alibaba, como AliExpress, aunque la integración entre el catálogo y el envío de ambas es cada vez más estrecho.

La inflación golpea y las tiendas compiten

Desde hace varios años hay muchos productos básicos de la cesta de la compra que han incrementado y mucho su precio, como todo el mundo sabe, y no solo en España, ya que es algo prácticamente generalizado a nivel mundial.

El papel higiénico, como los huevos y otros suministros, no es ajeno a esta dinámica, y sufre también la llamada reduflación, que no es más que un recorte en cantidad o calidad para poder mantener el precio por producto.

Que cada vez sean más caros productos de los que no puedes prescindir hace que haya que ser imaginativos, aprovechar todas las ofertas y exprimir cada céntimo a las tiendas más competitivas, y aquí AliExpress está claramente posicionándose como una tienda en la que encontrar productos de supermercados.

Lo bueno es que con 96 rollos seguramente vas a tener suficiente como para olvidarte de tener que comprar papel higiénico durante un tiempo.

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