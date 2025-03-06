La lavadora 'smart' que no tiende por ti, pero sí echa el jabón: así es el modelo con autodosificador de 9 kilos de capacidad

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Las lavadoras inteligentes con autodosificador, como la Bolero DressCode 9950, optimizan el proceso dosificando el detergente de forma automática y ajustando cada lavado para ahorrar agua, energía y tiempo.

La tecnología ha simplificado muchas tareas del hogar y la colada no es una excepción. Las lavadoras inteligentes han evolucionado más allá de un simple tambor giratorio, incorporando sistemas de autodosificación, ciclos optimizados y funciones de conectividad que facilitan el día a día.

Una de las innovaciones más útiles en este tipo de electrodomésticos es el autodosificador de detergente, que permite que la lavadora calcule y administre la cantidad exacta de jabón y suavizante necesaria en cada lavado. Esto no solo evita el desperdicio, sino que también mejora la limpieza y el cuidado de la ropa.

Así es la lavadora smart de Cecotec, que por un precio bastante accesible para un electrodoméstico de estas características, facilita mucho las tareas relacionadas con la colada, y además tiene una impresionante capacidad que la hace perfecta para una familia.

Bolero DressCode 9950: comodidad y eficiencia



Esta lavadora cuenta con la función Autodose, que dosifica la cantidad exacta de detergente en cada lavado. Angela Montañez | Cecotec

La Bolero DressCode 9950 Autodose Inverter 3D Steel A es un ejemplo claro de cómo las lavadoras han evolucionado para hacer la vida más fácil. Su función Autodose permite que la máquina ajuste automáticamente la cantidad de detergente y suavizante, evitando el gasto innecesario y garantizando un lavado más preciso.

Con una capacidad de 9 kilos, esta lavadora está pensada para familias o personas que prefieren reducir la frecuencia de la colada. Su pantalla digital de 9,2 pulgadas facilita la selección de programas y ajustes, haciendo que la experiencia de uso sea más intuitiva y visual.

El motor Inverter Plus no solo optimiza el consumo energético, sino que también reduce el ruido y las vibraciones, permitiendo su uso incluso por la noche sin generar molestias. Además, el sistema Smooth Wash calibra automáticamente el tambor para minimizar el desgaste de las prendas y mejorar la calidad del lavado.

Un modelo versátil con programas para cada necesidad



Más allá de su diseño moderno y su eficiencia energética, la Bolero DressCode 9950 destaca por ofrecer una amplia variedad de programas que se adaptan a todo tipo de tejidos y situaciones. Desde ciclos rápidos para ropa poco sucia hasta lavados con vapor SteamMax, que eliminan bacterias y olores sin necesidad de productos adicionales.

Otra de sus funciones destacadas es el sistema Sanitize, que realiza una esterilización previa con vapor para garantizar que la ropa quede completamente libre de gérmenes. Esto la convierte en una opción ideal para hogares con niños pequeños o personas con alergias.

Además, su función Stop&Go permite pausar el ciclo de lavado para añadir prendas olvidadas, una característica especialmente útil para quienes suelen encontrar un calcetín suelto justo después de iniciar el programa.

Esta lavadora no solo mejora la experiencia de la colada con su sistema de autodosificación y su motor silencioso, sino que también ofrece mayor versatilidad y eficiencia, adaptándose a las necesidades del usuario.

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