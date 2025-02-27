Aliexpress vende el carrito auxiliar de cocina que imita al de una famosa marca pero está 30 euros más barato

El orden es básico en cualquier cocina, pero más en las pequeñas.

Cualquier mueble extra de almacenamiento es bien recibido en esta estancia de la casa. Pero este modelo es bueno, bonito y barato.

Tengo que reconocer que me gusta el orden en casa. El tener todo en su sito me aporta una gran sensación de paz. Pero lo que tengo claro es que si hay una estancia en la que merece la pena invertir tiempo para organizar, esta es la cocina. Desde ordenar los cajones para sacarles el máximo partido hasta la nevera para evitar el desperdicio de alimentos, evitar el caos en ella es indispensable.

De hecho, se trata de una de las zonas de la casa donde almacenamos más productos, desde alimentos hasta utensilios, por lo que el orden es vital. En este sentido, no hay solución de almacenaje que por bien no venga, porque todo lo que suponga maximizar el espacio supone una ventaja. El estante para ollas y sartenes es uno de mis favoritos, aunque si tuviera que elegir un mueble auxiliar me quedo con el carrito.

De hecho, Aliexpress tiene en su catálogo uno de los modelos más bonitos que imita a los de una conocida tienda de muebles pero que es potencialmente más barato. Cuesta menos de 13 euros y está disponible en varios colores.

El mueble auxiliar perfecto para la cocina

Este carro tiene 3 estantes con capacidad para 15 kilos cada uno de ellos. Aliexpress

Con unas medidas de 40x30x70 centímetros, este modelo ofrece gran capacidad en un espacio reducido que lo hace adecuado para muchas cocinas, incluso las más pequeñas. Ofrece tres compartimentos grandes de 15 kilos de capacidad individual para poder guardar todo tipo de productos. Además, incluye ruedas para poder desplazarlo con facilidad allá donde lo necesitemos. También nos gusta por su superficie pulida y bonita que evita el desgaste.

Otra de sus ventajas es que está disponible en varios colores para poder escoger el que más nos guste o el que mejor encaje con el diseño de la cocina o de la estancia en la que queramos incluirlo. Y es que también puede ser muy útil en el baño, por ejemplo.

Qué guardar en un carrito de cocina

Aunque las posibilidades son múltiples, hay algunos productos que son perfectos para almacenar en estos carritos de cocina auxiliares. La fruta y la verdura que no requieren de nevera son algunos de los alimentos que se guardan en estos muebles en la mayoría de casas. Las patatas, las cebollas y los ajos también son muy adecuados.

Claro que, este accesorio también puede emplearse como lugar para guardar todos los productos de limpieza de una forma organizada. Así, los trapos, los paños y los limpiadores pueden guardarse aquí.

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