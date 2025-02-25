Cecotec planta cara a una de las marcas más populares con su propia jarra de agua filtrada que cuesta menos de 20 euros

La firma española ofrece un producto que purifica el agua directamente del grifo, con una capacidad de 2,4 litros.

El debate sobre si es mejor beber agua embotellada o agua del grifo siempre está presente. Entre los criterios medioambientales y los de salud, llegar a un consenso no es fácil. El sabor o el contenido en cal que tiene la segunda son algunos de los motivos para decantarse por la primera. Sin embargo, un estudio español encuentra más microplásticos en el agua embotellada que en la de grifo.

Por ello, existen soluciones cada vez más populares para poder beber agua del grifo con garantías de salud. Los filtros para el grifo que se instalan directamente en el fregadero están ganando cada día más adeptos. Sin embargo, las jarras de agua filtrada siguen siendo las favoritas en muchos hogares y siguen reivindican los beneficios que tiene beber agua filtrada. Estos productos filtran el cloro, los metales pesados, los residuos y los microplásticos que pueden estar presentes en el agua, pero sin afectar a los minerales naturalmente presentes en este líquido, como son el magnesio y el calcio.

La jarra Brita es una de las más populares, pero no es la única del mercado. De hecho, la empresa española Cecotec ha lanzado su propia jarra de filtrado para purificar el agua y poder beber directamente del grifo. Y lo mejor de todo es que cuesta menos de 20 euros.

La jarra purificadora de agua de Cecotec

Esta jarra de Cecotec incluye tres filtros para recambios. Cecotec

Con un sistema de filtrado de 4 capas, esta jarra es capaz de atrapar todas las partículas, incluso las de mayor tamaño. Para ello, se sirve de un completo sistema de filtrado. Por un lado, emplea carbón activo y plata para eliminar hasta el 98,3% del cloro, así como el sabor y el olor del agua. Esto, además, evita la proliferación de bacterias. También emplea resina de intercambio iónico que es la encargada de atrapar los metales pesados presentes en el agua (cadmio, cobre, mercurio y aluminio).

La jarra tiene una capacidad de 1,4 litros cuando tiene el filtro incorporado, mientras que asciende a 2,4 litros cuando no lo incluye. Además, cuenta con un indicador LCD que muestra la vida útil del filtro para poder reponerlo cuando sea necesario. Esta compra incluye tres filtros y la tapa extraíble facilita la limpieza.

Cuánto dura el filtro de la jarra

El filtro de agua necesita recambios cada cierto tiempo. Pixabay/ColiNOOB

Una de las posibles desventajas de este sistema de purificación de agua es que el filtro requiere recambios cada cierto tiempo para asegurar un filtrado efectivo. Sin embargo, sigue suponiendo un ahorro respecto a la compra de agua embotellada. De media, la vida útil de un filtro es de entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la frecuencia de filtrado y de la dureza del agua.

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