Di adiós al escurreplatos tradicional: la alternativa plegable y barata que no ocupa espacio

Cada vez es más común el disponer de elementos útiles y versátiles que no supongan un trasto y esta alternativa es muy eficiente.

Si nos obligaran a salvar un solo electrodoméstico del apocalipsis doméstico, no lo dudaríamos: el lavavajillas se vendría con nosotros. No solo nos ha eliminado el pasar horas fregando (además de ahorrarnos discusiones familiares por decidir quién lo hace), sino que, contra todo pronóstico, resulta más ecológico que lavar a mano. Aunque, eso sí, tiene sus excepciones: ese sartén o la tabla de madera seguirán siendo lavados a mano, ya sea por su delicadeza o por su composición.

Aunque tenemos que reconocerlo: a veces es porque sabemos que vamos a desincrustar la suciedad nosotros mucho mejor... ¡aunque haya pastillas de lavavajillas diseñadas para ello! Y aquí llega el eterno dilema: ¿dónde colocar el escurreplatos? Porque, se use o no, siempre acaba convirtiéndose en un imán visual que grita desorden. La paradoja moderna: queremos cocinas minimalistas, pero necesitamos rincones para los restos de la batalla diaria.

Por ello, en 20deCompras hemos buscado una solución muy práctica para secar la vajilla y, cuando esté lista, se pueda guardar sin ocupar espacio y sin que esté a la vista. Se trata de un escurreplatos de silicona que puede plegarse y enrollarse para almacenarse sin problema.

La mejor opción para secar los platos

Esta alfombrilla está disponible en tres colores. Amazon

La alfombrilla Brabantia, además de ser una de las mejor valoradas de Amazon, es perfecta para el objetivo de escurrir los platos y poder evitar el desorden cuando no hay vajilla secando. Tiene unas dimensiones de 43,8 x 32,5 centímetros, lo suficiente para poder almacenar varias piezas de vajilla. Además, al estar fabricada en silicona es duradera y fácil de limpiar. De hecho, se puede meter en el lavavajillas para una higienización completa.

Otra de sus ventajas es que cuenta con un diseño que carece de borde en un extremo. Esto permite que el agua que cae de los platos vaya directamente al fregadero, evitando que se estanque y que pueda dar lugar a la proliferación de bacterias. Aun así, es recomendable eliminar el exceso antes de guardarlo. Estéticamente, es bonita, además, para que cuando no tengamos más remedio que usarla no contribuya al ruido visual. Está disponible en tres colores.

Alfombrilla en Aliexpress

Este modelo sirve para secar los platos o para colocar utensilios calientes. Aliexpress

Si buscamos una opción aún más económica, en Aliexpress hemos encontrado modelo muy práctico por menos de 5 euros. Una de las bondades de este modelo es que está disponible en varios tamaños. Con una base antideslizante, se trata de una alfombrilla segura que también drena el agua.

Pero otra de sus ventajas es que también se puede usar como base protectora de calor para cuando retiramos alguna cocción de la vitrocerámica o la sacamos del horno.