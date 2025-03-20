Dicen que sus platos duran para siempre y, además, son baratos: AliExpress está liquidando vajillas Duralex

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Las vajillas Duralex forman parte de la memoria de varias generaciones, y siguen siendo de las mejores que se venden por su resistencia.

Hay una serie de productos que evocan memorias de nuestra infancia, y no solo productos, sino sabores y olores. El cerebro funciona así, y si algo formó parte de tus primeros años de vida, queda ahí almacenado para siempre.

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que si te criaste en España en los 90 o antes, tuviste una vajilla Duralex en casa. Millones de abuelas las tenían, y lo mejor es que duraban y duraban años y años, incluso aguantaban golpes bastante fuertes.

Parece un cliché, y probablemente lo es, pero la verdad es que aún hay alguna de esas vajillas, o al menos piezas sueltas, que quedan por casas de madres y abuelas en nuestro país. No obstante, al contrario de lo que piensa mucha gente, no solo se siguen vendiendo, sino que además tienen precio muy competitivos ahora mismo.

Vajilla Duralex de 12 piezas Este pack incluye cuatro platos de cada variante: hondos, llanos y de postre, y está disponible en cuatro colores distintos.

Con motivo del 15º Aniversario de AliExpress, esta tienda ha rebajado miles y miles de productos, y las vajillas Duralex son uno de los chollos más llamativos, en particular si quieres una que te dure lo máximo posible.

El pack de 12 piezas ha bajado a 24 euros, mientras que el más amplio de 44 se queda en 73 euros, pero ojo, que puedes conseguir el pack incluso más barato aplicando los códigos descuento ESAS02 o ASES02 para el primero y ESAS08 o ASES08 para el segundo.

Además del precio, hay que señalar que el envío es exprés, y que el producto está en España. Viene de Miravia, que es otra tienda del mismo grupo empresarial que AliExpress y que opera casi en exclusiva en nuestro país.

Eso significa que en 2-3 días vas a tener tu compra en casa y sin tener que pagar ningún gasto adicional, condición habitual ya para esta tienda en prácticamente todo su catálogo.

Lo normal es que las vajillas de 12 piezas se muevan en bastante más de lo que cuesta ahora mismo esta de Duralex, en el entorno de los 30 y hasta los 40 euros, así que la diferencia es considerable.

Mucha gente valorará no solo la durabilidad, sino también el toque nostálgico, retro o vintage que esta vajilla puede darle a un comedor y una cocina, algo que nunca pasa de moda.

La historia de esta empresa ha sufrido vaivenes, sobre todo en el último año, cuando ha tenido que ser rescatada por otra compañía de una quiebra prácticamente segura. Ahora parece que los nubarrones se alejan y que podrán seguir sumando décadas de historia sin mayores problemas.