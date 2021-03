No basta con beber al menos dos litros cada día. La importancia del agua en nuestro organismo es vital para mantener una buena salud. Y es que por nombrar algunas ventajas, mantiene los fluidos corporales, optimiza la función renal, previene infecciones, controla el peso, maximiza el rendimiento físico y mucho más. Sin embargo, no por venir directamente desde el grifo, el agua que consumimos es 100% pura. En muchos casos, cuenta con una importante cantidad de sustancias que no son del todo ideales para el cuerpo.

Así, con el paso de los años, la preferencia por el agua filtrada se ha vuelto cada vez más popular al interior de los hogares. Además de ser económica (más que la embotellada), el agua filtrada de grifo está libre de sustancias provenientes de las tuberías (mejorando considerablemente su sabor y olor). Y, como si fuera poco, al estar libre de impurezas, se convierte en la mejor manera de hidratarse (de forma beneficiosa y saludable para el organismo).

Os preguntareis cómo conseguir agua filtrada en casa y sin gastar demasiado... En 20decomprastenemos la respuesta. Explorando en el catálogo de Amazon dimos con la jarra Bitra, un modelo que reduce la dureza del agua ofreciendo un sabor fresco y que no deja rastros de cloro en té o café. Según expertos, este artículo ofrece una alternativa cómoda, rentable y respetuosa con el medio ambiente para hidratarse. ¿Lo mejor? Es que puede conseguirla por solo 13,44 euros.

Ideal para hidratarse de la manera más sana, la jarra para filtrar de Bitra. Amazon

Principales características de la jarra Bitra

El filtro Maxtra+ reduce las sustancias que alteran el sabor y el olor del agua, como el cloro y la cal. También reduce metales pesados como el plomo o el cobre, que pueden estar presentes en el agua debido a los sistemas de canalización domésticos. Volumen de llenado del filtro completo: 2.4L; capacidad de agua filtrada: 1.4L Cuenta con un cartucho filtrante para un mes o 100 litros de agua fresca en casa. Medidas de la jarra: 11 x 26.5 x 27.5 cm. Color del cartucho y la jarra: blanco. Todos los materiales que entran en contacto con el agua están libres de BPA.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.