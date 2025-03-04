Taurus derriba el precio de una de sus aspiradoras sin cables más icónicas y la rebaja de 270 a 155 euros

La limpieza del hogar es una de las tareas domésticas más costosas.

Con un descuento de más de 100 euros, esta solución de limpieza es muy efectiva y permite limpiar todos los rincones del hogar.

Tenemos que confesarnos enamorados de las escobas verticales. Ya que no podemos evitar la tarea de limpiar nuestro hogar, qué menos que contar con buenos aliados. Los robots aspiradores fueron los que abrieron camino en este sentido y siguen siendo muy útiles, sobre todo, si cuentan con sistemas de autovaciado. Pero las aspiradoras sin cables les han cogido el relevo por todo lo alto.

Así, marcas como Rowenta, Dyson o Bosch se han sumado al mercado de estos dispositivos y han lanzado sus propias aspiradoras sin cable, convirtiéndolas en una necesidad para los hogares. Claro que, la inversión que requieren hace que no todo el mundo se anime a contar con su ayuda en casa.

A no ser que aprovechemos la oferta que Taurus ha activado en uno de sus modelos. En concreto, se trata de la aspiradora sin cables Iconic Digital Advance, que ahora está rebajada un 42%, lo que supone un ahorro de 115 euros.

Una aspiradora sin cables 100 euros más barata

La aspiradora Ionic Digital Advance, de Taurus. Taurus

Este modelo de Taurus rebajado tiene una potencia de 25 Pa de succión, un dato a tener en cuenta, puesto que debemos saber cuántos watios tiene que tener una aspiradora sin cables para que sea buena, cifra que parte de 20Pa. Esta cifra, junto a su motor Digital Brusheless de 450 watios de potencia, permite conseguir una limpieza efectiva y rápida.

Para ello, también cuenta con 60 minutos de batería, una autonomía suficiente para limpiar la casa. Sin embargo, si necesitamos más, se recarga completamente en 4 horas. Además, está diseñada con un filtro HEPA lavable que elimina todas las partículas y mejora la calidad del aire. Estos son extraíbles para poder lavarlos y tenerlos siempre limpios.

Motor: Digital Brushless 450W

Digital Brushless 450W Potencia de succión : 140AW, 25.000Pa

: 140AW, 25.000Pa Baterías : de Litio 25.2V

: de Litio 25.2V Autonomía : 60 minutos con el modo ECO

: 60 minutos con el modo ECO Indicador nivel de carga de batería

3 velocidades : Eco, Turbo, H-Turbo

: Eco, Turbo, H-Turbo Triple Advanced Filtration : Filtro Metal Mesh, filtro Cyclone y filtro HEPA

: Filtro Metal Mesh, filtro Cyclone y filtro HEPA Depósito: 650 ml de capacidad y vaciado higiénico Touch & Clean

Una aspiradora sin cables completa

Este modelo es muy ligero para usarlo por todo el hogar. Taurus

En cuanto a las prestaciones para la limpieza del hogar, la Iconic Digital Advance cuenta con un cepillo apto para cualquier superficie y otro perfecto para el parquet. Ambos incluyen iluminación LED en la zapata para que ninguna mota de polvo pase desapercibida. Una vez recogida la suciedad, el vaciado del depósito de 650 mililitros es higiénico para evitar el contacto con ella.

También nos gusta por los accesorios que incluye para poder limpiar todos los rincones del hogar. Otra de las prestaciones por las que merece la pena es que se convierte en una aspiradora de mano, lo que es muy útil para limpiar ciertas zonas, incluso las de difícil acceso, ya que apenas pesa y es cómoda de manejar.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.