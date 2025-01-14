Por qué deberías limpiar tu casa con vapor para eliminar los gérmenes y cómo hacerlo con esta vaporeta de 54 euros

Mantener un hogar libre de bacterias es posible con este tipo de limpieza con la que, además, podemos higienizar muchas superficies del hogar.

No hace falta llevar a cabo una limpieza general del hogar para tener que invertir tiempo casi a diario para mantener la casa impecable. Aunque en España la tarea que odiamos es planchar, tampoco nos agrada el resto, por mucho que tengamos aspiradoras verticales que también friegan y se limpian solas. Sin embargo, si buscamos la efectividad, es buena limpiar la casa con vapor.

Este permite llevar a cabo una desinfección profunda, puesto que elimina con más eficacia las bacterias y los gérmenes, además de los hongos y el moho. De hecho, además de limpiar el suelo, también es muy útil para juntas y otras superficies delicadas en las que no podemos usar otros sistemas.

Por ello, incluir una vaporeta en nuestro batallón de limpieza es una buena idea, puesto que además de ser efectiva, solo requiere agua para su funcionamiento. Es decir, no hay que echarle ningún otro líquido a la solución. Lo mejor de todo es que contar con este dispositivo no requiere de una gran inversión, si apostamos por modelos como la limpiadora HydroSteam 3030 Active de Cecotec, que cuesta menos de 55 euros.

La solución que necesitas para limpiar con vapor

Este sistema ofrece tres niveles de control de vapor. Cecotec

Potencia : 1.500W

: 1.500W Caudal de vapor : 30 g/min

: 30 g/min Niveles de vapor : 3

: 3 Calentamiento : en 30 segundos

: en 30 segundos Autonomía : 20 minutos

: 20 minutos Capacidad del depósito: 330 ml

Esta vaporeta de la marca española Cecotec permite llevar a cabo una limpieza profunda y eficaz con su potencia de 1.500 W. Esto se traduce en que hasta la suciedad más incrustada se puede eliminar en tiempo récord, en lo que también interviene un caudal de vapor de un máximo de 30 g/min. Dado su regulación de tres niveles de vapor, este dispositivo puede desinfectar incluso superficies delicadas.

Otras de sus prestaciones técnicas interesantes son los 20 minutos de autonomía que ofrece, su depósito de 330 mililitros y su calentamiento rápido en tan solo 30 segundos, lo que permite llevar a cabo la tarea sin perder demasiado tiempo.

Cuánto tiempo tarda el vapor en desinfectar

Dada la temperatura y las características en las que se produce el vapor, este apenas tarde 3 minutos en eliminar las bacterias y los gérmenes. Esto hace que sea uno de los sistemas de limpieza más eficaces para el hogar ya que, además, puede higienizar en zonas tan problemáticas como las juntas. Además, el saber dónde utilizar la vaporeta nos dará una visión de todo lo que puede llegar a limpiar, desde los azulejos y las encimeras hasta las tapicerías y persianas, sin dejarnos, por supuesto, los suelos.

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