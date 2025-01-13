Cómo multiplicar el espacio para tender la ropa en casa con este tendedero extensible de 40 euros

Para aprovechar el ciclo de lavado, solemos cargar la lavadora al completo, por lo que a la hora de colgar las prendas no siempre disponemos del espacio que necesitamos.

Entre las tareas domésticas, hacer la colada es una de las menos deseadas en España. Además de aplicar productos especiales para quitar las manchas, hay que dejar que termine el ciclo de lavado, tender cada una de las prendas, plancharlas (sí, por mucho que tendamos pensando evitarlo) y recogerlas. Además, solemos aprovechar y cargar al 100% cada lavadora, lo que después nos ocasiona un problema: no tenemos espacio en el tendedero, incluso aunque pongamos en práctica los trucos que hemos visto en TikTok.

Independientemente de que tendamos dentro o fuera de casa, a pesar de que esta última sea la menos recomendable para evitar la humedad, el rompecabezas sigue siendo el mismo. Así que nos servimos de inventos para ganar más espacio, no siempre lo conseguimos sin recurrir a objetos aparatosos.

Sin embargo, tenemos la solución para multiplicar el espacio disponible para secar la ropa sin tener que invertir mucho dinero ni perder demasiado espacio en casa. Se trata de apostar por un tendedero extensible en el que podemos regular sus medidas en función de nuestras necesidades. Esto, unido a trucos como el revolucionario método japonés para secar la ropa más rápido, nos ayudará a terminar nuestra colada en tiempo récord.

Cómo ganar espacio para tender la ropa

Este modelo ofrece entre 11 y 20 metros para colgar la ropa. Amazon

Este tendedero es la solución para ampliar el espacio del que disponemos para colgar la ropa puesto que, además de ofrecer la superficie de un modelo habitual, cuenta con dos partes extensibles que multiplican los metros disponibles. Así, podemos ajustarlo en función de cada colada: se deja sin extender para las más pequeñas, o se extraen los laterales para las más voluminosas.

Así, el tendedero Vileda Surprise ofrece entre 11 y 20 metros para colgar la colada. Está diseñado para optimizar el espacio y para trasladarse con facilidad incluso cargado de ropa, gracias a sus ruedas integradas.

Otra de las bondades de este modelo es que cuesta menos de 41 euros, por lo que se trata de una buena oportunidad. Además, es de los mejores valorados de la plataforma. Con más de 3.500 valoraciones, lo que ya lo han probado destacan su resistencia, su ligereza y la practicidad de su tamaño y plegado.

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