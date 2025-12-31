Este es el mueble dos en uno más práctico para mantener el orden en la entrada de casa por 15 euros

Se trata de un perchero zapatero con de gran capacidad y perfecto incluso para los espacios más pequeños que ayudará a organizar la casa​

Con la llegada del nuevo año, los propósitos van mucho más allá de hacer ejercicio o retomar ese hobby que teníamos aparcado. De hecho, hacer una limpieza general en casa es uno de los objetivos más repetidos. Ya sea que elijas el método de Oosouji o apuestes por las estrictas reglas de Marie Kondo, el reto es el mismo: conseguir un hogar en orden.

Las bolsas de vacío para reducir lo que ocupan las prendas y poder guardarlas más fácil, los productos para organizar la nevera o los auxiliares también forman parte de estos aliados. También el mueble dos en uno que hemos encontrado en Amazon que, además de ayudarnos a mantener el orden en la entrada de casa, apenas cuesta 16 euros.

Mueble dos en uno: perchero y zapatero

Este perchero zapatero tiene una gran capacidad. Amazon

Este mueble auxiliar de T-Lovendo.es es un dos en uno muy práctico y versátil. Por un lado, se trata de un zapatero de cuatro baldas que permite almacenar varios pares u otros objetos. A su vez, en la parte superior, cuenta con un perchero de 8 ganchos, muy útil para chaquetas, bolsos u para otras pertenencias.

Así, esta solución de almacenaje se convierte en una de nuestras favoritas para colocar en la entrada de nuestro hogar y colocar ahí nuestro calzado o nuestras prendas. De hecho, se trata de una de las opciones más prácticas para el recibidor, incluso para los más pequeños, porque ofrece un diseño compacto y estrecho: 152 centímetros de alto, 60 de ancho y solo 26 de profundo.

También destaca su rápido y fácil montaje y su diseño sencillo de líneas básicas que encaja en cualquier espacio y decoración.

Un perchero muy bien valorado

Aunque el modelo destacado sobre estas líneas nos parece perfecto (¡y barato!), en el catálogo de Amazon hay otras opciones similares que también nos parecen idóneas para el hogar. En concreto, otro modelo de la misma firma nos ha encantado. Se trata de un perchero de pie en un color negro metálico con 18 ganchos para colgar y tres estantes que funcionan a modo de almacenamiento.