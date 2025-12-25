Ni mantas ni nórdicos: este es el truco para no pasar frío en la cama y ahorrar en calefacción

Acurrucarse bajo las sábanas es todo un placer y hay opciones para que sea aún más placentero.

El precio del gas y de la luz no deja de subir, por lo que ahorrar en el pago de las facturas a final de mes es el objetivo de muchas familias. Por ello, no hacemos más que buscar trucos para ahorrar en calefacción sin renunciar al bienestar dentro del hogar.

En este sentido, uno de los mayores placeres es resguardarse con mantas bajo el sofá. Claro que, cuando queremos ir a ir a dormir a la cama, por muy caliente que esté la casa, el contacto con las sábanas siempre es frío. Por ello, hemos buscado el truco para que la cama esté calentita cuando lo necesitemos.

Cómo mantener la cama caliente en invierno

Este calientacamas es doble y eléctrico. Cecotec

Un calientacamas eléctrico es la solución que estábamos buscando para no tener frío en la cama sin gastar en calefacción. En Cecotec, hemos encontrado el modelo HeatConfort Thermal Under Double. Este dispositivo funciona como una sábana bajera que se conecta a la luz para calentar la cama, lo que nos evita tener que taparnos con mantas y nórdicos.

En el caso de este producto de Cecotec, es apto para camas grandes, puesto que ofrece una superficie de 160 x 140 centímetros. Cuenta con seis niveles de temperatura para escoger entre el que asegure el confort térmico, además de un apagado automático para mayor seguridad. Y se pueden lavar en la lavadora, lo que, sin duda, es una ventaja.

Diferencias entre un calientacamas y manta eléctrica

La manta eléctrica es un método idóneo para calentarse sin gastar mucho Getty Images

Podría parecer que el calientacamas es similar a una manta eléctrica, puesto que su funcionamiento es bastante parecido. Sin embargo, el primero está específicamente diseñado para colocarse debajo de la sábana, a modo de bajera, por lo que tiene un diseño más rígido que soporta el peso. Por su parte, la manta eléctrica, se coloca encima de estas superficies o, incluso, sobre el propio cuerpo.

En caso de usarlo con el mismo objetivo, hay que tener en cuenta que las mantas eléctricas no tiene un diseño fijo, por lo que no se mantendrán en su lugar durante toda la noche. Eso sí, es recomendable usar ambos dispositivos por tiempo limitado y siempre bajo supervisión.