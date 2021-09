Pasos del 'Oosouji', el método japonés más eficaz para ordenar y limpiar la casa

¿Sabías que limpiar la casa también puede ser sanador? Una de las tradiciones japonesas más arraigadas es el 'Oosouji', una práctica que realizan para recibir al Año Nuevo y que nosotros podemos utilizar para hacer frente a los nuevos comienzos que llegan con el mes de septiembre y el cambio de estación.

Pero, ¿en qué consiste realmente y cuáles son los pasos principales? Los japoneses utilizan este método de forma espiritual para dejar atrás lo viejo y dar un impulso hacia lo que está por llegar. Por eso es una limpieza integral de toda la vivienda que guardaría relación con la popular técnica de Marie Kondo, la autora de La magia del orden. Herramientas para ordenar tu casa... ¡Y tu vida!.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de practicar este método?

En sus populares libros, Marie Kondo ofrece todo tipo de consejos para deshacernos de las cosas innecesarias, que son más de las que pensamos. El 'Oosouji' va un paso más allá al haberse convertido en un ritual para los japoneses para dejar en el pasado cualquier carga material y mental.

Para llevar a cabo esta limpieza integral de tu casa y de tu mente lo primero que hay que hacer es planificar un día, ya que es una actividad que puede ocupar varias horas, así como disponer de todas las herramientas y productos necesarios. Procura apagar la televisión, la música o el teléfono móvil y concéntrate únicamente en esta tarea para permitirte desconectar. Si pones algo de música comprueba que sea una melodía que no te distraiga de las actividades y que favorezca la relajación.

Es recomendable comenzar con esta tarea a primera hora de la mañana, ya que estamos más atentos que si lo hacemos, por ejemplo, después de comer. Y lo más importante: no pasa nada por deshacerte de todo aquello que está roto, que no utilizas o que no te sirve para nada. Hay que dejar espacio para lo nuevo que está por venir.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

El primer paso es establecer el orden de limpieza. Esta técnica milenaria apuesta por ir de arriba abajo, esto es, desde los techos, paredes o parte superior de las estanterías, hasta las mesas, sillas o el suelo. Primero el polvo de los muebles y posteriormente la suciedad del suelo. Es importante que toda la familia o los miembros de un mismo hogar participen juntos en este proceso de limpieza.

Otra de las pautas es ir limpiando cada habitación siguiendo el sentido de las agujas del reloj, para evitar la desorganización. Asimismo, se recomienda empezar a limpiar por estancias como el baño o la cocina que tienden a acumular más suciedad.

¿Y qué puedes hacer con los objetos que no te sirven? Coloca varias cajas de cartón en cada estancia del hogar para ir dejando aquello que no es útil, pero que puede tener una segunda vida al donarse. Además, coloca otra bolsa o caja con las cosas que definitivamente quieras tirar a la basura.

Trata de eliminar todas las manchas que veas por la vivienda, tanto en el suelo, como en mesas o paredes, porque representan un símbolo negativo del pasado. No te olvides de reorganizar el espacio en función de su utilidad y de deshacerte de todo aquello que sea viejo, aunque te cueste, solo así podrás cerrar una etapa.