Ni con un robot ni a mano: esta es la mejor manera de limpiar los cristales para que queden impecables

Evitar los reflejos y las huellas en las ventanas es todo un reto, pero esta solución de la marca española Cecotec puede facilitar mucho la tarea.

Hay zonas de nuestro hogar de las que solo nos acordamos cuando toca una limpieza general. Y ahora que ha empezado un nuevo año, son muchos los que la llevan a cabo. Las tapicerías, como el sofá y el colchón, son una de ellas, igual que los cristales, donde continuamente vemos reflejos y manchas. De hecho, en España, al disfrutar de más horas de luz, estas huellas se ven con gran claridad.

Además, por mucho que nos esforcemos, limpiar los cristales para que queden impecables nos parece misión imposible. Siempre habrá una zona en la que sigamos viendo algún reflejo o rastro del trapo que hemos usado. Por suerte, hace unos años se lanzaron al mercado unos robots que hacían esta tarea por nosotros con total eficacia.

Claro que, no todas las personas están dispuestas a realizar esa inversión o no quieren tener un nuevo dispositivo en su hogar. Por ello, hay que buscar una alternativa más económica para hacer esta tarea con garantías de éxito... ¡y la hemos encontrado! Se trata de una solución de limpieza que, aunque requiere de nuestra mano, facilita la labor y cuesta solo 35 euros.

La solución económica para limpiar los cristales

Este modelo pulveriza, limpia y aspira. Cecotec

La Conga Rockstar 3700 Glass de la marca española Cecotec es un aspirador limpiacristales que va a solucionarnos esta tediosa tarea con los mejores resultados. Con una triple función de pulverización, limpiado y aspirado, este dispositivo limpia los cristales en profundidad con apenas esfuerzo, todo ello sin dejar gotas ni otras marcas de suciedad.

Se trata de una solución compacta y ligera para poder almacenarla en cualquier lugar y emplearla sin esfuerzo incluso en las zonas más altas o de difícil acceso. Incluso puede servir para higienizar otras superficies que no sean vidrios. Otra de sus ventajas es que ofrece 30 minutos de autonomía para poder realizar el ciclo de limpieza completo, puesto que cubre unos 75 metros cuadrados con esa carga.

Su uso es muy sencillo. En primer lugar, debemos pulverizar agua con jabón sobre los cristales y frotar con la mopa. Después, aspiramos toda el agua sobrante con la boquilla bidireccional cómoda que permite limpiar en menos tiempo para conseguir los mejores resultados.

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