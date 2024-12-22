Aspira, friega y tiene sistema de autovaciado: así es una de las aspiradoras verticales más revolucionarias del mercado

La limpieza del hogar es una de las tareas domésticas más costosas.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Uno de los dispositivos más novedosos de Cecotec, que cuesta menos de 400 euros, es una completa solución de limpieza indispensable para el hogar.

La limpieza de casa es una de las tareas inevitables que más nos cuesta llevar a cabo. Aunque en España no es la labor más odiada (obtiene este título la plancha), invertir tiempo en llevarla a cabo no nos agrada. Por suerte, existen herramientas que nos ayudan a realizarlas de forma más ágil y duradera. Las aspiradoras verticales se han convertido en nuestras favoritas para limpiar en profundidad.

De hecho, aunque parecía que no podía haber nada mejor que los robots aspiradores, la combinación de ambos dispositivos ha resultado ser un éxito rotundo. Así, mientras el primero realiza de forma autónoma su ciclo de limpieza, nosotros podemos controlar el segundo y limpiar aquellos rincones a los que el robot no llega.

Por ello, nos encanta contar con un modelo con prestaciones interesantes para la limpieza del hogar, una opción que incluya accesorios y cabezales intercambiables para poder limpiar todos los rincones de la casa. ¿Y si optamos por un dispositivo que, además, vacía la suciedad de forma independiente? Una de las últimas aspiradoras verticales de Cecotec cuenta con esta característica y ya se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

La aspiradora vertical que necesitas

Este modelo incorpora IA para la limpieza del hogar. Cecotec

Se trata del Conga Rockstar 11500 Odyssey Station Connected y una de sus prestaciones más novedosas es su capacidad de autovaciado, ya que dispone de una base que realiza esta acción por ti, para que no tengas que entrar en contacto con la suciedad. Esta misma estación funciona como base de carga para tener siempre el dispositivo listo para usarse, aunque dispone de 100 minutos de autonomía.

Pero ahí no acaban las características ventajosas de este modelo: su motor y potencia permiten limpiar sin esfuerzo en menos tiempo. A esto también contribuye su chip de inteligencia artificial que ajusta la potencia automáticamente para sacarle el máximo partido a la aspiradora.

También nos encanta por su facilidad de convertirse en una aspiradora de mano y por la cantidad de accesorios que incluye para la limpieza del hogar.

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