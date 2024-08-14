La aspiradora sin cables de Xiaomi que limpia el polvo en profundidad y solo cuesta 170 euros
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Las escobas verticales se han convertido en poco tiempo en una de las soluciones de limpieza del hogar más demandadas en España. Aunque los robots aspiradores siguen sumando adeptos, se prefiere un único producto para limpiar toda la casa de suelo a techo. Opciones efectivas, rápidas y fáciles de usar con las que eliminar el polvo, el pelo y la suciedad durante el máximo tiempo posible.
Las aspiradoras sin cables prometen (y cumplen) con dichas exigencias. Con potencias de succión que varían entre los 150 AW y los 200 AW, accesorios convertibles para especializar la limpieza y autonomías altas que permiten su uso sin distracciones, son pequeños electrodomésticos todoterreno que limpian en profundidad todos los elementos de la casa. Sofás, colchones y cortinas incluidos.
El precio de los aspiradores sin cables es, quizá, el único obstáculo que encuentran los usuarios que aún no se han hecho con una. Sin embargo, las marcas más buscadas, como Dyson, Bosch, Duronic o Cecotec, suelen contar con modelos asequibles o rebajados. Aunque, en esta ocasión, es la aspiradora Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus la que se puede comprar por menos de 170 euros.
La Xiaomi, entre las mejores aspiradoras
Si lo que buscas es limpiar el polvo de tu hogar en profundidad, la Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus es la aspiradora sin cables que necesitas. Con una potencia de succión máxima de 120 AW y un filtrado de alta eficiencia del 99,97%, es capaz de eliminar cualquier rastro de suciedad. Al utilizar un motor digital de alta velocidad, aspira fácilmente polvo fino, migas, pelo de mascotas y otros rastros del suelo, lo que garantiza una succión fiable para la limpieza diaria.
Además, esta propuesta incluye un nuevo juego de cabezales, incluyendo el principal: un cepillo de alto par de fuerza y gran diámetro que es ideal para la limpieza de suelos blandos y duros. Una propuesta que destaca por el motor eléctrico de alto rendimiento independiente integrado que limpia en profundidad las alfombras y los huecos entre las tablas del suelo al combinarlo con el cepillo en V.
Características de Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus
- Nombre: Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus
- Modelo: B206
- Peso: 3,4kg
- Dimensiones: 1286mm × 214mm × 256mm
- Voltaje: 25.2V (carga: 30.8V)
- Potencia: 400W
- Batería: 2500mAh (nominal capacity); 2400mAh (rated capacity)
- Tiempo de carga: 3.5 horas, aproximadamente
Una escoba eléctrica barata para limpiar la casa
Aunque la aspiradora sin cables de menos de 200 euros pertenece a Xiaomi, los productos de la marca se venden en otros ecommerce en los que, en ocasiones, tienen precios más competitivos. Por eso, hemos desde 20deCompras hemos tanteado las principales webs para descubrir en cuál está más barata la escoba vertical de Xiaomi, y estos son los resultados:
Comparativa de precios de la aspiradora Xiaomi Vacuum Cleaner G9 PlusComprar en Amazon por 170,59 eurosComprar en PcComponentes por 199 eurosComprar en Xiaomi por 169,99 euros
Aunque todas las propuestas ofrecen precios por debajo de los 200 euros, la web oficial es la oferta más atractiva. Gracias a las rebajas de verano de Xiaomi, esta aspiradora está 80 euros más barata de lo habitual, siendo la mejor opción si se busca ahorrar.
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