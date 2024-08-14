La aspiradora sin cables de Xiaomi que limpia el polvo en profundidad y solo cuesta 170 euros

Una aspiradora sin cable es una alternativa muy práctica para hacer la limpieza del hogar más fácil y efectiva.

La Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus destaca por la potencia de succión máxima de 120 AW, el filtrado de alta eficiencia del 99,97% y la batería con una duración extralarga de 60 minutos. Una escoba vertical que se suma a la calidad de Dyson, Bosch o Duronic, pero a un precio muy económico.

Las escobas verticales se han convertido en poco tiempo en una de las soluciones de limpieza del hogar más demandadas en España. Aunque los robots aspiradores siguen sumando adeptos, se prefiere un único producto para limpiar toda la casa de suelo a techo. Opciones efectivas, rápidas y fáciles de usar con las que eliminar el polvo, el pelo y la suciedad durante el máximo tiempo posible.

Las aspiradoras sin cables prometen (y cumplen) con dichas exigencias. Con potencias de succión que varían entre los 150 AW y los 200 AW, accesorios convertibles para especializar la limpieza y autonomías altas que permiten su uso sin distracciones, son pequeños electrodomésticos todoterreno que limpian en profundidad todos los elementos de la casa. Sofás, colchones y cortinas incluidos.

El precio de los aspiradores sin cables es, quizá, el único obstáculo que encuentran los usuarios que aún no se han hecho con una. Sin embargo, las marcas más buscadas, como Dyson, Bosch, Duronic o Cecotec, suelen contar con modelos asequibles o rebajados. Aunque, en esta ocasión, es la aspiradora Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus la que se puede comprar por menos de 170 euros.

La Xiaomi, entre las mejores aspiradoras

Si lo que buscas es limpiar el polvo de tu hogar en profundidad, la Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus es la aspiradora sin cables que necesitas. Con una potencia de succión máxima de 120 AW y un filtrado de alta eficiencia del 99,97%, es capaz de eliminar cualquier rastro de suciedad. Al utilizar un motor digital de alta velocidad, aspira fácilmente polvo fino, migas, pelo de mascotas y otros rastros del suelo, lo que garantiza una succión fiable para la limpieza diaria.

Este modelo incluye un nuevo juego de cabezales de cepillado para profesionalizar la limpieza de casa. Xiaomi

Además, esta propuesta incluye un nuevo juego de cabezales, incluyendo el principal: un cepillo de alto par de fuerza y gran diámetro que es ideal para la limpieza de suelos blandos y duros. Una propuesta que destaca por el motor eléctrico de alto rendimiento independiente integrado que limpia en profundidad las alfombras y los huecos entre las tablas del suelo al combinarlo con el cepillo en V.

Características de Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Nombre: Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus Modelo: B206

B206 Peso: 3,4kg

3,4kg Dimensiones: 1286mm × 214mm × 256mm

1286mm × 214mm × 256mm Voltaje: 25.2V (carga: 30.8V)

25.2V (carga: 30.8V) Potencia: 400W

400W Batería: 2500mAh (nominal capacity); 2400mAh (rated capacity)

2500mAh (nominal capacity); 2400mAh (rated capacity) Tiempo de carga: 3.5 horas, aproximadamente

Una escoba eléctrica barata para limpiar la casa

Aunque la aspiradora sin cables de menos de 200 euros pertenece a Xiaomi, los productos de la marca se venden en otros ecommerce en los que, en ocasiones, tienen precios más competitivos. Por eso, hemos desde 20deCompras hemos tanteado las principales webs para descubrir en cuál está más barata la escoba vertical de Xiaomi, y estos son los resultados:

Aunque todas las propuestas ofrecen precios por debajo de los 200 euros, la web oficial es la oferta más atractiva. Gracias a las rebajas de verano de Xiaomi, esta aspiradora está 80 euros más barata de lo habitual, siendo la mejor opción si se busca ahorrar.

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