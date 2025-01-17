Solo 1 kilo de peso y por menos de 120 euros: analizamos una de las aspiradoras sin cables más ligeras del mercado

Las escobas verticales se han convertido en uno de los dispositivos más demandados para realizar las tareas domésticas.

Con permiso de los robots aspiradores que tantas alegrías nos han dado, las escobas verticales se han convertido en nuestras soluciones de limpieza favoritas. Aunque al contrario que con los primeros nos obligan a estar pendientes de la tarea, su eficacia, potencia y versatilidad es tal que nos han conquistado. De hecho, son la solución perfecta para limpiar rincones que normalmente pasan desapercibidos como las tapicerías.

Sin embargo, incluir estos dispositivos en nuestro batallón de limpieza implica una inversión más elevada, lo que no está al alcance de todos. De hecho, marcas tan populares (y de calidad) como Dyson o Bosch tienen un precio de partida de 200 euros. Pero más allá de que nos encaje en el presupuesto, también hay que tener en cuenta las prestaciones de cada modelo, sus accesorios y, por supuesto, el peso.

Esta característica puede pasar desapercibida y, sin embargo, es fundamental para llevar a cabo la limpieza del hogar. Y es que, si tenemos que manejar un modelo pesado, la tarea se dificulta. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para encontrar una aspiradora sin cable ligera y de gran calidad y, por supuesto, la hemos encontrado.

La aspiradora ligera de Rowenta

Su ligereza permite aspirar de suelo a techo sin dificultad. Rowenta

Se trata del modelo X- Nano de Rowenta, un dispositivo que cuesta menos de 120 euros y que, a cambios, nos ofrece grandes prestaciones. Para empezar, es apta para todo tipo de suelos donde actúa su cabezal motorizado que aspira de forma eficiente. Además, se transforma en una aspiradora de mano, lo que resulta muy útil para limpiar incluso los rincones y las zonas pequeñas.

Pero, lo mejor de todo, es que solo pesa un kilo, por lo que su manejo no puede ser más sencillo. Pese a ello, no renuncia a una limpieza potente de alto rendimiento. En cuanto a su autonomía, ofrece 40 minutos, lo que nos permite limpiar nuestro hogar casi en su totalidad.

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