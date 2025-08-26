Ni Prime Day ni Black Friday: Amazon no espera y rebaja el Kindle a color a su mínimo histórico

Amazon tiene la costumbre de marcar los tiempos a su manera. Si hablamos de libros electrónicos, el Kindle ha sido siempre la referencia, el dispositivo que puso a leer en digital a millones de personas en el mundo. Sin embargo, durante años se resistió a dar un paso que muchos esperaban: un Kindle con pantalla a color. Marcas como Kobo ya habían dado el paso, aprovechando las nuevas tecnologías de tinta electrónica a color, pero en Amazon parecían más interesados en refinar la experiencia en blanco y negro antes de arriesgar. El Kindle Colorsoft es ya una realidad y, para quienes esperaban un dispositivo donde la lectura de cómics, la espera parece haber merecido la pena.

Llega con una premisa clara: preservar todo lo bueno que han tenido siempre los Kindle, pero añadiendo por fin el color. Y no se trata de un color chillón o saturado como el de las pantallas LCD de una tablet, sino de la nueva generación de paneles, que mantienen la suavidad y el descanso visual característicos, al tiempo que son capaces de mostrar portadas de libro, ilustraciones o viñetas con un nivel de detalle y matices que hasta ahora faltaba en el catálogo Kindle. Lo mejor de todo es que además ahora está por menos de 200 euros, el precio más bajo desde su estreno.

Esta oferta es bastante llamativa, y es que no es Prime Day y falta mucho para el Black Friday, así que llega "fuera de temporada", aunque una rebaja es una rebaja y no hay que buscarle más pies al gato.

Como en casi todos los productos de esta clase, sobre todo si supera los 35 euros, el envío te sale totalmente gratis tengas o no cuenta de Amazon Prime.

La pantalla, de 7 pulgadas, mantiene la resolución alta habitual para que cada letra siga viéndose nítida y clara, incluso bajo la luz del sol. El sistema antirreflejos funciona igual que siempre, así que puedes llevarte el Colorsoft a la playa, al parque o a la terraza sin miedo a que el brillo te arruine la lectura. La gran novedad está en esos 4.096 colores que permite el panel, con una paleta suficiente para hacer que mapas, guías ilustradas o incluso libros infantiles cobren una nueva vida. La retroiluminación ajustable añade un extra útil, porque ya no solo puedes leer en cualquier condición de luz, sino también disfrutar de un cómic nocturno sin sacrificar la vista.

En rendimiento, Amazon ha dotado al Colorsoft de un procesador más rápido que el de generaciones anteriores, lo que se traduce en una navegación más fluida por menús y en una respuesta inmediata al pasar página, tanto en contenidos monocromo como en color. Es un detalle importante, porque las primeras pantallas de tinta electrónica a color de la competencia flojeaban precisamente ahí, con pequeñas latencias molestas que hacían la experiencia menos natural. Aquí, la sensación es cercana a lo inmediato, sin perder la eficiencia extrema que caracteriza a la tinta e-ink.

La autonomía sigue siendo un argumento imbatible. Incluso con el uso en color, la batería mantiene esa legendaria duración de semanas que todos asociamos a la gama Kindle, frente a las pocas horas de cualquier tablet convencional. Eso convierte al Colorsoft en un dispositivo perfecto para los viajes largos o para quienes simplemente se olvidan del cargador.

En cuanto a conectividad, el Kindle Colorsoft incluye WiFi de doble banda y también opción con 4G según el modelo. Todo sincronizado con tu cuenta, con acceso directo a la inmensa biblioteca de Amazon, a Kindle Unlimited y a la posibilidad de enviar documentos o ebooks propios a través del sistema Send to Kindle.

Su diseño es continuista, sobrio, con marcos finos y acabado ligero. Está pensado para sostenerse con una mano durante horas sin cansancio, y el cuerpo mantiene resistencia a salpicaduras IPX8, ideal para quienes leen en la piscina o en la bañera. Además, el almacenamiento interno alcanza ahora hasta los 32 GB, lo que se agradece especialmente para colecciones de cómics o revistas, que siempre ocupan más que una novela sin ilustraciones.