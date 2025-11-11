El Singles Day de Aliexpress ya ha empezado: las mejores ofertas que debes aprovechar

Aliexpress activa las ofertas del Día del Soltero con rebajas de hasta el 80%.

Ya está aquí el 11 del 11 y eso solo puede significar una cosa: ¡es el día del ahorro! El Singles Day comenzó por anticipado en algunos ecommerce, pero estábamos deseando que lo hiciera en Aliexpress, donde se pueden conseguir grandes descuentos gracias a los cupones que están activos en la web.

De hecho, muchos de los productos de esta tienda se pueden conseguir con ofertas de hasta el 80%. Así, esta campaña que se adelanta al Black Friday es una muy buena oportunidad para ahorrar con nuestras compras. Como el catálogo de Aliexpress es muy amplio, bajo estas líneas te dejo algunos de los productos que, sin duda, merecen la pena comprar en oferta.

Poco X7 Pro, por apenas 200 euros

Diseño y colores del POCO X7 Pro (Xiaomi)

Si necesitas renovar tu teléfono móvil, el Singles Day de Aliexpress es la mejor oportunidad. Como ejemplo, el Poco X7 Pro, de gama media que está muy valorado por su potencia, para el precio ajustado. Ofrece una batería de larga duración y un buen rendimiento. Con el código ESAE20, te ahorrar 20 euros extra y se queda en unos 210 euros.

Moldeador de pelo por menos de 100 euros

Este moldeador es económico. Aliexpress

Los moldeadores de pelo son unos de los accesorios más deseados del momento por su capacidad de ayudarnos a lucir diferentes peinados sin pasar por el salón de belleza. Sin embargo, en Aliexpress encontramos modelos tan económicos como este de apenas 60 euros: es secador de pelo y, a su vez, ofrece diferentes cabezales para el peinado. Con el código, ESAE05, obtienes 5 euros de descuento.

Un portátil por 254 euros

Este ordenador tiene un gran almacenamiento. Aliexpress

La tecnología es uno de los sectores que más merece la pena comprar en el Singles Day de Aliexpress. Los portátiles pueden ser otro de tus objetivos. Este i7 tiene una pantalla de 15,6 pulgadas, sistema operativo Windows 11 Pro, 512 GB de RAM y 1 TB de memoria, lo que sobresale por encima de otros modelos. Con el código, ESAE40 está 40 euros más barato, y te lo llevas por apenas 250 euros.

PlayStation 5 a un precio imbatible

Este dispositivo es una de las consolas más populares. Amazon

La PlayStation 5 sigue siendo una de las consolas más deseadas, más ahora que se acerca la Navidad y que muchos la han incluido en su lista de deseos. Aliexpress nos facilita la tarea dejando esta consola a un precio imbatible y aún más barato con el código ESAE60, que ofrece 60 euros extra de descuento.

El básico que nunca falla: pastillas de lavavajillas

El 'pack' de 150 pastillas de Finish. Aliexpress

Aunque los productos de precios más elevados, como los tecnológicos, son los más buscados de esta jornada, los básicos del día a día también suponen una buena oportunidad. Las pastillas de lavavajillas de Finish siempre triunfan y ahora, en Aliexpress, el pack de 150 cápsulas nos sale por apenas 15 euros con el código ESAE03.