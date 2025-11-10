El Singles Day se acerca: los mejores cupones ahorro de Aliexpress

El 'ecommerce' deja su catálogo con descuentos irresistibles de hasta el 80%. Sácale partido con estos cupones.

No te engañamos cuando advertimos que noviembre es el mes del ahorro por excelencia. Ya hace varios días que podemos disfrutar de ofertas anticipadas de Black Friday para conseguir, por ejemplo, una aspiradora sin cables de Dyson con descuento. Pero antes de que llegue el Viernes Negro oficial, el calendario promocional nos deja otra cita muy importante: el Singles Day.

También conocido como Día del Soltero, el 11 de 11 supone una oportunidad de ahorro importante. Tiene su origen en China y, por ello, uno de los comercios que lo celebra por todo lo alto es Aliexpress, donde su catálogo se queda hasta con un 80% de descuento incluso en tecnología.

Claro que, hay que darse prisa: si ves un buen precio y un código descuento que deja el precio aún más jugoso, no te lo pienses. El stock de los productos y los cupones disponibles se agotan rápidamente. Para que no te pille por sorpresa, te dejo algunos trucos para sacarle el máximo partido al 11 del 11 en Aliexpress.

Aprovecha los cupones

Este gigante del comercio electrónico suele actuar de forma similar en todas las campañas: con cupones que, cuanto mayor sea el importe de tu compra, mayor será el cupón que puedes canjear. Por ello, es interesante analizar el ahorro que supone meter un producto más a tu cesta de la compra.

Por el momento, estos son los cupones disponibles:

ESAE03 - €3 de descuento en compras mínimas de €15

- €3 de descuento en compras mínimas de €15 ESAE05 - €5 de descuento en compras mínimas de €29

- €5 de descuento en compras mínimas de €29 ESAE12 - €12 de descuento en compras mínimas de €69

- €12 de descuento en compras mínimas de €69 ESAE20 - €20 de descuento en compras mínimas de €129

- €20 de descuento en compras mínimas de €129 ESAE40 - €40 de descuento en compras mínimas de €249

- €40 de descuento en compras mínimas de €249 ESAE60 - €60 de descuento en compras mínimas de €369

- €60 de descuento en compras mínimas de €369 ESAE75 - €75 de descuento en compras mínimas de €469

- €75 de descuento en compras mínimas de €469 ESAE85 - €85 de descuento en compras mínimas de €549

Como ves, hay bastantes opciones de ahorro disponibles y conseguir el máximo ahorro no es difícil si, por ejemplo, estás pensando en adquirir un móvil o una consola, dos de los productos más populares a la venta a buenos precios en el ecommerce. De hecho, puedes conseguir modelos de alta gama a un coste bajo en comparación con otras tiendas.

Apuesta por productos Choice

Aliexpress tiene una etiqueta para marcar productos que generan una confianza extra para los usuarios. Se trata de la etiqueta Choice, que viene a ser similar a Opción Amazon, en el otro gran ecommerce online.

Así, decantarse por los productos marcados con Choice es una apuesta segura de su calidad y, también, de recibirlo rápidamente en casa y, de la misma forma, poder devolverlo sin problemas. Esta es una fórmula que Aliexpress emplea para que los usuarios tengan confianza en los productos de su catálogo y en comprar a través de su plataforma.

Si es tu primera compra en Aliexpres... ¡más ahorro!

Como forma de animar a los clientes a comprar en Aliexpress, el comercio ofrece descuentos extra para las nuevas cuentas y usuarios. Así, si encontramos un producto con un descuento del 80% por el Singles Day, si nunca hemos comprado en la plataforma podemos conseguirlo casi regalado.