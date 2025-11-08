Las mejores aspiradoras sin cables de Dyson, Rowenta, Cecotec y otras marcas que ya están a precios 'black'

Estas marcas ya han iniciado su campaña de Viernes Negros con descuentos de más de 300 euros en algunos modelos.

La limpieza de nuestro hogar es mucho más llevadera desde que contamos con herramientas eficaces para llevarla a cabo. Los robots aspiradores fueron los que abrieron camino (y ahora incluso se limpian solos), pero actualmente las escobas verticales se han convertido en las favoritas.

Son efectivas, fáciles de usar y permiten dejar un suelo impecable en tiempo récord. Así que no es de extrañar que en cada Black Friday se cuelen entre los productos más vendidos. Este 2025, ya hay muchas marcas que han activado sus descuentos y ya podemos conseguir aspiradoras sin cables hasta 300 euros más barata. Bajo estas líneas te dejamos una selección de las mejores marcas en oferta.

Las deseadas Dyson

Dyson es una de las marcas más solicitadas en lo que a productos de limpieza se refiere. Su avanza tecnología, sus prestaciones pioneras y sus soluciones versátiles las han convertido en todo un reclamo. Claro que, suelen requerir cierto desembolso que, aunque merece la pena, no siempre viene bien... a no ser que sea Black Friday. De hecho, la marca rebaja incluso más de 300 euros algunos de sus dispositivos.

V12 Detect Slim Absolute. Dyson

Por ejemplo, el modelo V12 Detect Slim Absolute está rebajado 200 euros en este Viernes Negro anticipado de Dyson. Ahora, podemos adquirirlo por menos de 500 euros y, a cambio, obtenemos una de las soluciones de limpieza más completas: ligera, con cepillo iluminado para recoger toda la suciedad, con filtración avanzada del aire, vaciado higiénico y cabezales intercambiables para distintas zonas y superficies.

Buena relación calidad precio de Cecotec

La marca española Cecotec también se está posicionando en el mercado con aspiradoras sin cable de gran calidad y a precios más económicos. De hecho, aunque algunos modelos rondan los 300 euros, la mayoría se sitúa en torno a los 120.

Conga Rockstar . Cecotec

En su campaña de Black Friday, por el momento, han rebajado la Conga Rockstar RS90 Pet Flex, un modelo perfecto para casas con mascotas, gracias a su capacidad para recoger el pelo. Ahora cuesta menos de 130 euros y ofrece una gran potencia de succión, accesorios y un tubo flexible para llegar incluso a los rincones difíciles.

Rowenta, por menos de 100 euros

Rowenta es otra de las firmas que incluye en su catálogo algunas de las aspiradoras sin cables más potentes del mercado. Con un precio que oscila entre los 200 y los 500, estos modelos también son muy eficaces. Sin embargo, hay uno que nos parece ideal: es compacto y ahora cuesta menos de 100 euros en su Black Friday.

Su ligereza permite aspirar de suelo a techo sin dificultad. Rowenta

Si lo que buscas es un modelo poco pesado, el X Nano es uno de los más ligeros del mercado. De hecho, solo pesa 1 kilo en modo aspirador de mano y, sin embargo, no tienen nada que envidiarle a los superiores en lo que a prestaciones se refiere. Tiene una autonomía de 40 minutos, incluye base de carga y llega a todos los rincones.

Potencia de la mano de Dreame

La marca Dreame es otra de las grandes aliadas para la limpieza del hogar, puesto que ha lanzado al mercado dispositivos específicamente diseñados para conseguir los mejores resultados. Además, tiene una amplia gama de precios para todos los bolsillos.

Dreame Z40. Amazon

Esta vez, nos quedamos con el Dreame Z40, a la venta en Amazon ahora al 44% de descuento. Aunque cuesta casi 500 euros, es una solución integral de limpieza, con cepillo iluminado e, incluso, cabezal para fregado. También cuenta con prestaciones inteligentes como detección de la suciedad y vaciado automático con capacidad hasta para 100 días de uso.

Un modelo práctico de Shark

Aunque la mayoría de aspiradoras verticales cuentan con accesorios y cabezales intercambiables para ofrecer una solución de limpieza integral, hay quien solo necesita un aspirador básico (pero potente) para limpiar el suelo. Pues Shark tiene todo lo que buscamos.

Shark IZ380EU. PcComponentes

A la venta en PcComponentes por menos de 200 euros, el modelo IX380EU ofrece una autonomía de 51 minutos, un depósito de 0,7 litros y un diseño ergonómico y ligero perfecto para ser más eficientes con la limpieza.