MediaMarkt inicia su Black Friday con un ofertón que deja este aspirador escoba en 80 euros

Con una rebaja del 81%, es uno de los chollos más destacados del la campaña pre Viernes Negro del comercio.

Nos ha pillado casi por sorpresa, pero el Black Friday de MediaMarkt ya está aquí. El ecommerce, igual que han hecho otros comercios, dio el pistoletazo de salida a su mes black el 3 de noviembre, con una precampaña que se alargará hasta el día 10. Así, aunque no podemos hablar de Viernes Negro oficial, ya nos ha dejado ofertas dignas de último viernes de noviembre.

Este es el caso del descuento que tiene el aspirador escoba Inse N5, que está rebajado un 81% para que nos lo llevemos por menos de 82 euros. A cambio, adquirimos una herramienta de limpieza con 55 minutos de autonomía, una potencia de succión de 30KPa y un depósito de 1,2 litros para la suciedad.

Aspiradora con 55 minutos de autonomía y luz LED. Media Markt

El aspirador INSE ofrece potencia y autonomía para una limpieza eficiente y sin cables. Su motor digital de 21 V y 240W de potencia le confiere una considerable fuerza de succión, capaz de recoger con facilidad desde migas y pelo de mascotas hasta residuos más voluminosos en suelos duros y moquetas.

Además, ofrece un sistema de filtración ciclónica de alta eficiencia que captura las partículas para expulsar aire más limpio y saludable, lo que también contribuye a la limpieza y salubridad del hogar.

Pese al precio, cuenta con prestaciones dignas de modelos de alta gama, como el cabezal motorizado con luces LED que permite que ni una mota de suciedad pase desapercibida. De esta forma, la limpieza es más precisa.

También destaca por su funcionamiento silencioso, sus 55 minutos de autonomía, su cepillo eléctrico multifunción y su depósito de polvo de gran capacidad con vaciado higiénico.

¿Y Dyson?

Si hablamos de aspiradoras verticales es inevitable pensar en Dyson, una de las marcas más deseadas de este sector. De hecho, son muchos los que esperan al Black Friday para intentar conseguir uno de sus modelos. En este Black Friday anticipado de MediaMarkt, podemos encontrar el modelo V8, uno de los clásicos por menos de 260 euros.

Sin embargo, la firma también ha activado el Black Friday en su web oficial, donde podemos encontrar descuentos de hasta 300 euros en sus escobas verticales. Nos quedamos con la rebaja de 140 euros en el modelo V12 con sistema de fregado incluido.